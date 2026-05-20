La Oficina Nacional de Procesos Electorales bordea el 95% de actas contabilizadas para la elección de los integrantes del nuevo Congreso bicameral (diputados y senadores) y del Parlamento Andino.

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En el caso de la votación de senadores nacionales, el avance —hasta la mañana de este martes 19 de mayo— es de 91,541%. En tanto, el conteo de la elección de senadores regionales está al 95,020%; diputados, 94,103%; y parlamentarios andinos, 93,667%.

Como se sabe, el nuevo Congreso bicameral estará compuesto por 60 senadores, 130 diputados. Además ,se eligirán 5 parlamentarios andinos.

De los 60 senadores, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

Los 27 distritos electorales considerados para la elección de senadores y diputados por esta modalidad son resultado de la siguiente composición: Los 24 departamentos del país, 1 distrito para Lima Provincias, 1 distrito para la Provincia Constitucional del Callao y 1 distrito para los peruanos residentes en el extranjero.

De acuerdo con el avance del conteo, Fuerza Popular cuenta con más de 2 millones de votos en la elección de integrantes del Senado en la modalidad nacional, le siguen Juntos por el Perú y Renovación Popular con más de 1 millón y medio de ciudadanos. También superan el millón de votos el Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

Solo en Lima Metropolitana elección para la Cámara de Diputados la encabeza Renovación Popular con más de 860 mil votos, el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular con más de 650 mil votos.

De otro lado, la elección del Parlamento Andino la lideran Fuerza Popular, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que anunciará los resultados oficiales a fines de mayo y explicó que la demora responde a que se priorizó la elección presidencial.

El organismo electoral informó a El Comercio que los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan resolviendo las actas observadas correspondientes a las elecciones de senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Tras culminar ese proceso, cada JEE proclamará sus resultados jurisdiccionales, paso previo a la proclamación oficial de resultados por parte del JNE.

Luego los candidatos deberán recoger sus credenciales y seguir una lista de trámites administrativos antes de la ceremonia de juramentación en el Congreso, que se debe llevar a cabo como máximo el 26 de julio de este año.

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En la primera vuelta del proceso electoral, se observaron 68.488 actas. De ese total, 5.976 fueron de la elección presidencial y 62.512 corresponden a senadores nacionales (17.978) y regionales (13.704), diputados (15.730) y parlamentarios andinos (14.629).

Hasta el momento se han resuelto 64.354 observaciones y quedan 4.135 expedientes por resolver.

Este retraso, según el JNE, se debe a que los JEE le dieron prioridad a la elección presidencial.

En diálogo con RPP, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que los JEE “están realizando un esfuerzo muy grande para concluir antes de fin de mes”.

Como se sabe, el último domingo, el organismo electoral dio a conocer a los candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputarán la Presidencia de la República el próximo 7 de junio.

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¿Qué pasos siguen?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas electorales José Tello y Silvia Guevara señalaron que la proclamación de resultados está dentro del plazo y que las credenciales deben ser entregadas a los diputados y senadores a más tardar a fines de junio.

“Después de la proclamación de resultados viene la entrega de credenciales. Eso tiene que hacerse antes del 30 de junio. Es un acto público en el cual el JNE los convoca y les entrega las credenciales. Luego de eso, los diputados y senadores tienen que entregar sus declaraciones de bienes y rentas y conflicto de intereses”, señaló Tello.

Añadió que las declaraciones son trámites administrativos se hacen ante la Oficialía Mayor del Congreso y que, luego de ello, el 26 de julio es la ceremonia de juramentación de los diputados y senadores. El 27 eligen a su mesa directiva y el 28 reciben al presidente electo para tomarle juramento.

En tanto, Guevara subrayó que la proclamación de resultados está prevista dentro del plazo, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de actas observadas que han tenido que evaluar los JEE.

Para Guevara se debe tomar en cuenta que hubo más de 68 mil actas observadas, en su mayoría en la elección para el Congreso, y que se aplicó la figura del recuento de votos

“Está dentro del rango para la carga que han tenido porque hubo recuento de votos y muchas observaciones porque los mismos miembros de mesa han incurrido en errores materiales”, expresó.

Sin embargo, consideró que se deben proclamar los resultados lo más pronto posible debido a que los nuevos parlamentarios deben seguir un proceso de cumplimiento para poder jurar al cargo, como recoger sus credenciales, presentarlas al oficial mayor del Congreso y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

“Si no cumplen con eso no van a poder jurar. Ellos tiene que jurar el 26 de julio a más tardar. El Reglamento del Congreso establece que las declaraciones juradas deben ser presentadas como máximo el último día hábil de junio y, para que eso se cumpla, el JNE debe entregar las credenciales”, expresó.

Guevara estimó que será recién a fines de junio cuando se conozca “realmente” si quienes anunciaron que no asumirán sus cargos en el nuevo Congreso cumplirán finalmente con esa decisión.