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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales bordea el 95% de actas contabilizadas para la elección de los integrantes del nuevo Congreso bicameral (diputados y senadores) y del Parlamento Andino.

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