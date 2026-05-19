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Keiko Fujimori presenta a su equipo de personeros de cara a la segunda vuelta.
Keiko Fujimori presenta a su equipo de personeros de cara a la segunda vuelta.
Por Redacción EC

La candidata presidencial Keiko Fujimori, presentó al equipo de personeros de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 07 de junio.

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