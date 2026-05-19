La candidata presidencial Keiko Fujimori, presentó al equipo de personeros de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 07 de junio.

Entre los personajes del equipo que liderará Luis Dyer, se encuentran personajes icónicos de la televisión, la cultura y el deporte.

“En estos últimos años hemos aprendido que el mejor plan frente a las situaciones que hemos vivido en la primera vuelta es más democracia, más participación, más equipo, más preparación, más personeros”, dijo Keiko Fujimori al iniciar la presentación.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, presenta al jefe de personeros de su agrupación política: “Esto no se trata de apoyar una candidatura, no se trata de apoyar a un partido, se trata de defender el Perú”



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“No se trata de una lucha entre Lima y las provincias, no se trata de una pelea entre fujimoristas y antifujimoristas. Se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, agregó.

Por su parte, Luis Dyer hizo un llamado a toda la población para que Fuerza Popular pueda completar 100 mil personeros en todo el país, los que estarán a cargo de custodiar el escrutinio en los diferentes locales de votación. Cabe señalar que en la primera vuelta, el partido contó con aproximadamente 22 mil personeros.

“La defensa del Perú también se da en las urnas, se da en las mesas, se da cuidando el voto. Voto por voto, recuperar la acta, que es lo más importante. Con acta defendemos al Perú. Un personero defiende a cada ciudadano”, dijo Dyer.