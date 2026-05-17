A tres semanas para el balotaje, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dirigido por el juez supremo Roberto Burneo, proclamó los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, que se realizó el 12 y 13 de abril. La entidad confirmó que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasaron a la segunda vuelta.

Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos (es decir, sin que se cuenten los votos nulos ni blancos), mientras Sánchez Palomino el 12,039%. Detrás de ellos, está el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,912%. El empresario se quedó fuera de la ronda definitoria por 21,209 votos.

En la ceremonia, que se realizó en el local del JNE de Jesús María (Lima), estuvieron presentes el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, los representantes de la Asociación Civil Transparencia y de las misiones electorales de observación.

Al lugar también llegó la congresista Norma Yarrow, integrante de la fórmula presidencial de Renovación Popular. Ella, al igual que López Aliaga, han insistido en su denuncia de presunto fraude (aunque no han presentado pruebas, hasta el momento) y habían solicitado al jurado que no proclame los resultados hasta que no concluya la auditoría a los sistemas de conteo de votos de la ONPE.

Yarrow, virtual diputada del nuevo Parlamento bicameral, estuvo acompañada por Fernando Sandoval, personero legal técnico de su partido. Él suscribió el acta de la proclamación de resultado, pero con reservas.

(Foto: Andina)

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria detalló que Renovación Popular presentará una solicitud de nulidad en contra del acta de proclamación, porque no se resolvieron todos los recursos que presentaron días antes de esta. Añadió que fueron “más de 20” y que “presentaremos las pruebas” para que esta decisión “no tenga validez”.

“Esta proclamación para nosotros es inválida, tenemos tres días para apelarla, presentaremos la documentación necesaria […] Cuando uno va a la guerra, va valiente a enfrentarse, pero nunca enseña sus armas”, manifestó.

(Imagen: JNE TV)

Además, refirió que su partido acudirá al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto los resultados de la primera vuelta.

“No va a cambiar en nada”

En conferencia de prensa, tras la ceremonia de proclamación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que las decisiones sobre la primera etapa de la elección presidencial ya fueron tomadas y remarcó que “son inapelables”. Agregó que si las organizaciones políticas, en referencia a Renovación Popular, tienen el derecho a realizar sus peticiones.

Pero, indicó que estas serán respondidas en base a la Constitución, la ley y los acuerdos adoptados en el pleno de su institución.

“Las decisiones ya están tomadas y son inapelables, no va a cambiar en nada cualquier pedido sobre las decisiones que ya hemos tomado como pleno”, subrayó.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

Burneo indicó que se han resuelto la totalidad de pedidos de nulidad, 546, que se presentaron para la elección presidencial.

“Puede haber algunos competidores que no pueden estar de acuerdo [con los resultados], pueden formular sus recursos, pero la autoridad máxima en materia electoral es el JNE y es el que define quién pasa y quién no a l segunda vuelta. Y para ello hemos resuelto todas las incidencias, pedidos y observaciones”, expresó.

Burneo también dijo que la fiscalía y el Tribunal Constitucional tienen sus competencias propias, “pero no son competentes para definir en materia electoral”. “Conforme a la Constitución, [esta prerrogativa] solo es del Jurado Nacional de Elecciones”, complementó.

En otro momento, el juez supremo refirió que ni él ni los integrantes del pleno del JNE se sintieron presionados “por nadie”, al ser consultado sobre el ultimátum que López Aliaga le dio hace unas semanas para que anule las elecciones generales en Lima.

En ese sentido, exhortó a la “tranquilidad y al respeto” a los participantes del proceso electoral.

El presidente del JNE señaló que más adelante decidirá si inicia o no acciones legales en contra del exalcalde de Lima, a raíz de las amenazas que este último le realizó.

Sin auditoría internacional

Burneo, además, sostuvo que la tarea de fiscalización y auditoría del JNE a los sistemas de conteo de votos de ONPE y otros se realizó “antes, durante y después del proceso electoral”.

“Lo que se nos sugirió o lo que nos pidieron era una auditoría internacional. Nosotros nunca hemos hablado que vamos a convocar a una auditoría internacional. Sí hemos dicho que vamos a convocar y reforzar, a través de un comité de expertos, nuestros procesos y trabajo y acabamos de anunciar a ese comité de expertos”, manifestó.

“La fiscalización o auditoría se viene realizando y los informes los venimos comunicando y se han puesto de conocimiento público y los resultados de los mismos”, añadió.

No obstante, fuentes del JNE indicaron que “en los próximos días se publicarán” los referidos informes, entre ellos sobre los sistemas digitales de ONPE y sus procesos logísticos.

Las mismas fuentes aclararon que la auditoría que realiza el jurado al sistema de conteo de votos de ONPE se continúa realizando, pero ahora con el acompañamiento de un comité de expertos, que incluye a profesionales extranjeros.

Burneo informó los integrantes del comité son los peruanos Lieneke María Schol Calle y Pedro Astudillo Paredes, el chileno José Inostroza Lara, el uruguayo José Clastornik y la puertorriqueña Vanessa Santo Domingo Cruz. Ellos son expertos en temas de ciberseguridad, tecnología, auditorías y materia electoral.

Fuentes del JNE precisaron que una vez que concluyan con su trabajo, la institución dará alcanzar de su informe.

¿Y los debates presidenciales?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones también indicó que entre el lunes y martes, autoridades de su entidad sostendrán reuniones “de negociación” con los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para establecer la cantidad de debates que se realizará, así como la sede, el día y la hora.

“Nos vamos a sentar a conversar y hablar de fechas, lugares y las posibilidades logísticas y la metodología. En los últimos 16 años, el JNE ha organizado los debates, y se han dado por consenso, no es un tema unilateral. No puedo adelantar fechas ni propuestas, no quiero que se reduzca la capacidad de negociación que tenemos, es una relación tripartita”, manifestó.

Burneo indicó que el JNE tiene una propuesta lista para los candidatos presidenciales que disputarán el balotaje, pero que ellos serán los primeros en enterarse.

“Adelantar algo puede incomodar a las organizaciones políticas. El debate presidencial se tiene que hacer, por lo menos, una semana antes del 7 de junio a efectos de poder dar a conocer todas las propuestas y alternativas que se puedan poner sobre la mesa. Nosotros no nos cerramos a nada. Hay amplitud para poder conversar y lograr consensos”, acotó.

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Al respecto, Sánchez dijo que él no se opone a polemizar con Fujimori Higuchi y que su partido está a favor de que se realicen “otros debates”, en referencia a los equipos técnicos.

“Somos capaces de coordinar, entendernos para hacer debates que permitan a los diferentes pobladores y sectores del Perú a que escuchen nuestras propuestas”, señaló en declaraciones a la prensa a las afueras del local partidario de Juntos por el Perú en el Cercado de Lima.

El también congresista reiteró su propuesta para que la sede de uno de los debates sea la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Y añadió que, si se realiza en el norte, podría ser en Chota (Cajamarca), a pesar de que él no es oriundo de esa localidad.

“Y si es el sur podría ser en Arequipa o en Puno si es que hay condiciones, no nos corremos. Estamos seguros que mañana [lunes] en las mejores condiciones de respeto, de seguridad [vamos a llegar a un acuerdo para] un debate profundo en lo político y técnico”, remarcó.

Por su parte, Fujimori Higuchi- en un pronunciamiento, acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial- dijo que hace unas décadas el Perú estaba atrapado en el “dolor y desesperanza” y que muchos creían que era “un caso perdido”. No obstante, “nos levantamos y ordenamos y le demostramos al mundo que si nos unimos podemos salir adelante”.

“Esta elección no se trata de mí, de una disputa entre ideologías, entre Lima y las regiones, no se trata del fujimorismo versus el antifujimorismo, se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden. Se trata de recuperar el principio de autoridad para combatir a la delincuencia”, afirmó.

(Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)

La candidata presidencial de Fuerza Popular dijo que es consciente de que muchos peruanos, más del 70%, no votaron ni por ella ni por Sánchez en la primera vuelta. En ese sentido, los convocó “a trabajar en unidad para lograr objetivos transversales a los colores políticos”.

El ausentismo fue mayor en distritos que no tuvieron problemas

Gunther Gonzáles Barrón, integrante del pleno del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima (CAL), explicó que la tasa de ausentismo en los distritos en la capital que no tuvieron problemas con el reparto del material electoral fue mayor al de los distritos donde las mesas de sufragio se instalaron tarde.

“En Villa el Salvador, el 82% fue a votar, en San Juan de Miraflores, el 80%. Esto es superior al promedio de Lima Metropolitana […] En Lince, La Molina y Cieneguilla tiene el 77%, 78% y 79% de participación, respectivamente. La tasa de ausentismo se debe a fenómenos y causas diferentes al tema logístico”, expresó.

Gonzáles Barrón consideró que la tasa de ausentismo de 2026 no puede ser comparada con las elecciones generales de 2016, porque han transcurrido 10 años y no se toma en cuenta el fenómeno social de la migración, “que ha producido un impacto”.

A su turno, el presidente del JNE remarcó que el ausentismo ha sido multicausal y que así se ha visto reflejado en las solicitudes de dispensa del voto.