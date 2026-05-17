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Resumen

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A tres semanas para el balotaje, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dirigido por el juez supremo Roberto Burneo, proclamó los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, que se realizó el 12 y 13 de abril. La entidad confirmó que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) pasaron a la segunda vuelta.

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