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Balcázar se pone el sombrero

“Un operador electoral actuando desde Palacio de Gobierno sería el cierre nefasto de un proceso electoral cargado de cuestionamientos”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Aunque está preso y condenado, Pedro Castillo empieza a convertirse en el eje central de la campaña de segunda vuelta. Roberto Sánchez, el exministro que tomó su sombrero, ya está en el balotaje y se enfrentará a Keiko Fujimori en una contienda que será breve, pero de alta intensidad.

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