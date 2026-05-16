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Keiko Fujimori se reunió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Foto: X
Keiko Fujimori se reunió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Foto: X
Por Redacción EC

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski informó que la candidata presidencial Keiko Fujimori lo visitó en su vivienda. Este anuncio lo realizó este sábado 16 de mayo a través de sus redes sociales.

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