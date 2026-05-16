El expresidente Pedro Pablo Kuczynski informó que la candidata presidencial Keiko Fujimori lo visitó en su vivienda. Este anuncio lo realizó este sábado 16 de mayo a través de sus redes sociales.

“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Conversamos del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro. El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación. E sto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas” , indicó el exmandatario.

“El bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”, añadió.

En su mensaje Kuczynski hizo referencia a los desencuentros pasados que tuvo con la lideresa de Fuerza Popular durante su interrumpido gobierno. Como se recuerda, las censuras, interpelaciones y mociones de vacancia presidencial impulsados o respaldados por esta bancada fueron el eje de una intensa crisis política que inició el 2016, pues Fuerza Popular controlaba la mayoría absoluta en el Congreso y gracias a ello ejerció un fuerte control político que derivó en la caída de varios ministros y llevó a la salida del propio mandatario.

Precisamente, una de las principales crisis de su gestión estalló cuando esta bancada divulgó unos videos que presuntamente revelaron la existencia de intentos de comprar votos en el Congreso para evitar su propia destitución. Poco después, en marzo del 2018, el exmandatario renunció a la Presidencia.

Pedro Pablo Kuczynski afronta un proceso por presunto lavado de activos. (Foto: Poder Judicial)

Keiko Fujimori se pronuncia

Ante la publicación, Keiko Fujimori calificó el encuentro como “muy emotivo”.

“Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años. Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Debemos priorizar la reconciliación, el diálogo y la unidad de todos los peruanos para combatir la inestabilidad y el caos”, manifestó la candidata.

Muy emotivo encuentro con el expresidente Kuczynski (@PPK__Oficial). Ambos hemos pasado por situaciones personales que nos han cambiado profundamente en los últimos años.



Coincidimos en que nuestro país necesita dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro. Debemos priorizar… https://t.co/4bGDj5BuM5 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 17, 2026

No descarta el triunfo de Keiko Fujimori

Además, en la víspera el expresidente indicó que este 2026 Keiko Fujimori podría ganar en la segunda vuelta de la elección presidencial.

En una entrevista difundida en Willax, el exmandatario fue consultado sobre si apoyaría a Fujimori en su enfrentamiento con Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.

Sin descartar dicha posibilidad, Kuczynski respondió que esta vez Fujimori podría vencer a su contendor. “Yo creo que si ella tiene un buen equipo, ella podría esta vez ganar”, manifestó.