Resumen

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)
Por Redacción EC

Un total de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) culminaron, al mediodía de este viernes, las proclamaciones descentralizadas de los resultados de la primera elección presidencial 2026, en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

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