Un total de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) culminaron, al mediodía de este viernes, las proclamaciones descentralizadas de los resultados de la primera elección presidencial 2026, en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Con ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) queda habilitado para realizar la proclamación centralizada de los resultados nacionales este domingo 17 de mayo. El acto se llevará a cabo a las 7:00 a. m. en la sede del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María.

Los JEE a nivel nacional realizaron, por primera vez, audiencias de recuento de votos. (Foto: JNE)

En este evento, se oficializará el pase a segunda vuelta de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), de acuerdo al conteo oficial por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Cabe precisar que, en el Acuerdo del 14 de mayo pasado, el pleno del JNE determinó que para garantizar la doble instancia el JNE de oficio revisará las actas de proclamación descentralizadas que generasen los JEE”, indicó la institución electoral.

Demoras en la proclamación

JNE destacó que en procesos anteriores la proclamación nacional se realizó durante la primera quincena de este mes: en 2011, el 14 de mayo; en 2016, el 9; y en 2021, el 18. Y que para este proceso electoral el trabajo fue significativamente más complejo, pues el número de organizaciones políticas participantes se duplicó respecto a la elección del 2021, llegando a un total de 36.

Al 100% del conteo de votos de la ONPE, los resultados muestran que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a la segunda vuelta de la elección presidencial.

Además, el JNE detalló que la cantidad de actas observadas respecto del proceso pasado se elevó y superó las 60 mil. Este número representa el doble de actas en comparación al proceso del 2021.

“Asimismo, en las EG 2026 se desarrollaron cinco elecciones de manera simultánea —presidencial, senado de distrito único, senado por distritos múltiples, diputados y representantes ante el Parlamento Andino—, a lo que se sumó la implementación de un nuevo procedimiento electoral: el recuento de votos", indicó la entidad.