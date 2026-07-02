Entre ellas figuran 19 alcaldes distritales en funciones que ahora postulan como primeros regidores o tenientes alcaldes en sus propios municipios, así como autoridades que buscan otro cargo de elección popular mientras personas de su entorno político o familiar encabezan las candidaturas en los distritos que actualmente gobiernan.

Según una relación elaborada por el ingeniero Juan Carbajal, con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los casos se concentran principalmente en Podemos Perú y Renovación Popular, con seis candidatos cada uno. Les siguen Somos Perú (4), Avanza País (2), Acción Popular (1) y Alianza para el Progreso (1).

Los alcaldes mencionados son Rafael López Aliaga de Lima Metropolitana, Diego Uceda de La Molina, Malca Schnaiderman de Lince, Franco Vidal de Ate, Pablo Mendoza de Carabayllo, Alfredo Reynaga de Independencia, Richard Soria de El Agustino, Jessica Vargas de Barranco, Jesús Maldonado de San Juan de Lurigancho, Nestor De la Rosa de Rímac, Rennán Espinoza de Puente Piedra y Eulogio Huyhua de Punta Negra.

También figuran como alcaldes Juan Marticorena de Lurín, Mónica Tello de Pueblo Libre, Luis Felipe Castillo de Los Olivos, Luis Felipe De la Mata de Breña, Ricardo Pérez de San Luis, Eduardo Bless de San Miguel, Emilio Chávez de Cieneguilla y George Robles de Santa Rosa.

A ello se suman otros casos en los que alcaldes han decidido postular a un cargo distinto, promoviendo al mismo tiempo candidaturas cercanas para mantener la continuidad de su gestión. Es el caso del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, quien postula a la Municipalidad Metropolitana de Lima mientras su esposa, Carla Robbiano, busca sucederlo en el distrito. Un escenario similar ocurre en Santiago de Surco, donde el alcalde Carlos Bruce también postula a Lima Metropolitana y su asesor Arturo Bobbio encabeza la candidatura distrital.

Las postulaciones han generado un nuevo debate en torno a los alcances de la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes, vigente desde la reforma constitucional aprobada en 2018. Si bien la legislación no impide que una autoridad municipal postule a una regiduría o que un familiar o colaborador cercano participe en una elección, especialistas en materia electoral consultados por El Comercio consideran que estos escenarios abren una discusión sobre los efectos de la normativa y las formas en que los partidos han adaptado sus estrategias electorales.

Un debate abierto sobre los alcances de la norma

Para el analista político José Requena, estas postulaciones no vulneran la ley vigente, aunque sí evidencian los efectos que ha generado la prohibición de la reelección inmediata.

“No es un asunto ilegal”, señaló. Sin embargo, considera que se trata de una práctica llamativa que refleja alguna falta de contención de parte de los actores políticos y que finalmente será el electorado quien decida si respalda este tipo de estrategias.

Sobre las candidaturas de familiares o personas del entorno político más cercano, Requena indicó que pueden entenderse como una forma de dar continuidad a una gestión, aunque advierte que también generan cuestionamientos.

“No sé si llamarlo una forma encubierta de reelección (...). Creo que está evidenciando los daños que hace la prohibición de la reelección”, afirmó. A su juicio, la imposibilidad de reelegirse ha llevado a que las organizaciones políticas busquen salidas que llaman la atención y que despiertan dudas entre los ciudadanos.

El especialista consideró que la discusión debería centrarse en revisar la propia prohibición de la reelección y evaluar reformas alejadas de la coyuntura política.

Requena explicó que más allá del debate sobre la conveniencia de estas estrategias, la decisión final recaerá en los ciudadanos. Señaló que, al no existir una prohibición legal para estas postulaciones, será el electorado el que determine en las urnas si respalda o no este tipo de fórmulas para dar continuidad a una gestión municipal.

“No hay nada ilegal en lo que están haciendo y creo que ahí lo que va a tocar es que el elector decida si quiere recurrir a este tipo de salidas o si más bien opta por alguna otra opción. Si termina optando por lo primero será porque valora lo que vienen haciendo los líderes que usan este recurso”, concluyó.

Una reforma pendiente

Desde una perspectiva jurídica, el abogado especialista en derecho electoral José Tello coincide en que actualmente no existe un impedimento legal para este tipo de postulaciones.

“En realidad no hay ningún impedimento legal para que eso ocurra. Pero claramente el sentido de la norma de impedimento de reelección inmediata se desvirtuó completamente”, sostuvo.

Según explicó, desde las elecciones de 2018 comenzaron a multiplicarse distintas fórmulas para mantener la continuidad política: alcaldes que postulan como tenientes alcaldes, autoridades que buscan otra municipalidad o la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como candidaturas encabezadas por funcionarios de confianza o familiares.

Para Tello, el Congreso debió corregir estas situaciones mediante una reforma electoral. “Esto debería corregirse porque han pasado tres congresos (...) y no se ha hecho absolutamente nada para cambiar esta situación”, afirmó.

El especialista advierte además que la actual legislación podría permitir que un alcalde prolongue su permanencia en el poder por varios periodos si posteriormente asume la alcaldía desde la primera regiduría.

“Hay alcaldes que podrían tener poder hasta 12 años”, sostuvo, al describir un escenario en el que una autoridad es reelegida indirectamente tras asumir el cargo por vacancia o renuncia del alcalde electo.

Por ello, planteó que una futura reforma electoral permita una sola reelección consecutiva, pero impida que quien ya ejerció el cargo vuelva inmediatamente al concejo municipal como primer regidor y, eventualmente, retorne a la alcaldía.

Responden los alcaldes

Consultado por este medio, el alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Francis Allison, rechazó que exista una estrategia para mantener el control político del distrito a través de la candidatura de su esposa, Carla Robbiano, quien postula a la alcaldía de Magdalena del Mar.

Sobre una eventual coordinación entre ambas candidaturas, Allison sostuvo que se trata de postulaciones independientes, aunque reconoció que, como aspirante a la alcaldía metropolitana, debe coordinar con quienes integran las listas distritales de su organización política. “Son dos candidaturas distintas a dos cargos distintos y con planes propios. Sin embargo, qué duda cabe que en mi condición de candidato a la alcaldía provincial de Lima, tengo la obligación de coordinar con los 42 candidatos y candidatas a las diversas alcaldías distritales de la ciudad”, señaló.

Frente a los cuestionamientos por el vínculo familiar entre ambos candidatos, el burgomaestre afirmó que la decisión recaerá en los electores y aseguró que Robbiano cuenta con una trayectoria propia. “Si eligen a Carla, es porque la conocen y saben que es una mujer autónoma y de carácter firme; asimismo, porque saben que tiene todas las cualidades para ser una gran alcaldesa”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la autonomía de las municipalidades está garantizada por la Constitución y que, de resultar ambos electos, la coordinación entre la Municipalidad Metropolitana y las comunas distritales responderá a las funciones propias de cada nivel de gobierno. Añadió que la candidatura de Robbiano surgió por pedido de vecinos del distrito, quienes —afirmó— buscan dar continuidad al denominado “Modelo Magdalena”, y descartó que el poder municipal permanezca dentro de un entorno familiar. “El poder no es mío ni será de ella si gana las elecciones, ya que seguirá siendo de los vecinos y vecinas de Magdalena del Mar”, manifestó.

En tanto, el secretario general nacional de Avanza País, Luis Ernesto Flores Reátegui, señaló que la decisión de incluir a alcaldes en funciones como candidatos a primeros regidores responde a un criterio basado en la experiencia y los resultados obtenidos durante sus gestiones. Según indicó, el partido considera que estas autoridades pueden seguir contribuyendo al desarrollo de sus distritos desde una función distinta.

“El criterio de Avanza País ha sido priorizar la capacidad de gestión, los resultados obtenidos y la experiencia de gobierno. Consideramos que las autoridades que han demostrado eficiencia (...) pueden seguir aportando al desarrollo de sus comunidades desde una función distinta, siempre dentro del marco de la ley”, afirmó.

Respecto a las críticas que sostienen que esta práctica podría constituir una forma de eludir la prohibición de la reelección inmediata, Flores Reátegui sostuvo que las postulaciones respetan el marco constitucional vigente. Recordó que el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata para el cargo de alcalde, mas no impide que una autoridad municipal postule a una regiduría. En ese sentido, indicó que corresponde a la ciudadanía decidir en las urnas si respalda la continuidad de estos candidatos desde un cargo diferente.

Sobre la posibilidad de que un primer regidor termine asumiendo la alcaldía por una eventual vacancia o renuncia del titular, el dirigente precisó que ninguna organización política puede garantizar escenarios futuros y aseguró que Avanza País no promueve ni incentiva el reemplazo de autoridades electas. Añadió que, de producirse alguno de los supuestos previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades, el procedimiento de sucesión se encuentra regulado por la legislación vigente y es aplicable a todas las agrupaciones políticas.

Finalmente, rechazó que estas candidaturas desnaturalicen la prohibición de la reelección inmediata. “La postulación al cargo de regidor constituye una función distinta, con competencias y responsabilidades diferentes a las de un alcalde, y está expresamente permitida por nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo. Añadió que el partido actúa dentro del marco constitucional y que será el electorado quien determine si respalda la experiencia y trayectoria de estos candidatos.

Carlos Bruce, actual alcalde de Santiago de Surco y candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Somos Perú, se pronunció en una entrevista con El Comercio sobre la postulación de Jesús Maldonado y Rennán Espinoza como tenientes alcaldes. Señaló que, a diferencia de Rafael López Aliaga, ambos no eran senadores electos, por lo que, según su interpretación, sus candidaturas no contravenían la norma ni constituían una reelección encubierta.

“La ley te permite ir de teniente alcalde siempre y cuando tengas otro cargo de elección popular ya ganado. Esa es la diferencia entre ellos y el señor López Aliaga”, afirmó Carlos Bruce.

Por su parte, la actual alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, quien postula como primera regidora, explicó que decidió asumir este rol porque considera que desde el concejo municipal puede seguir aportando al desarrollo del distrito. Recordó su experiencia como autoridad municipal, dirigenta vecinal y trabajadora municipal en áreas vinculadas principalmente al turismo. “Mi aporte siempre fue hacer cada vez mejor la labor que me tocara desempeñar en mi distrito y en otros municipios”, señaló, al destacar que desde la regiduría se pueden impulsar iniciativas sociales, tributarias y de gestión pública.

Sobre su aporte desde la primera regiduría, sostuvo que el cargo tiene responsabilidades específicas de representación vecinal, fiscalización y toma de decisiones dentro del concejo municipal. “El concejo municipal tiene prerrogativas puntuales y es expresión de la representación vecinal para aprobar, derogar, fiscalizar, entre otras”, afirmó. Además, defendió su trayectoria señalando que su gestión está respaldada por “más de 40 obras” que, según indicó, reflejan eficiencia y cumplimiento de compromisos con los vecinos.

Frente a los cuestionamientos sobre una posible reelección encubierta, Jessica Vargas aseguró que su postulación es compatible con la norma porque como regidora ejercerá únicamente las funciones que corresponden al cargo. “No se puede delimitar la voluntad popular, que premia o castiga nuestro desempeño”, manifestó. Asimismo, indicó que su compromiso es fiscalizar y garantizar la continuidad de proyectos para Barranco, trabajando para que las obras y políticas públicas sigan ejecutándose en beneficio de los ciudadanos.

Este medio se comunicó con los partidos Somos Perú, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular para recoger sus descargos frente a los cuestionamientos surgidos alrededor de estas candidaturas; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta por parte de dichas organizaciones políticas.

Candidatura improcedente

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la candidatura del exalcalde de Lima Metropolitana Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, al considerar que mantiene vigente su condición de senador electo para el periodo 2026-2031. El organismo electoral sostuvo que la proclamación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa teniendo validez mientras no sea anulada o modificada por la autoridad correspondiente.

Resolución del JEE de Lima Centro

El partido Renovación Popular había remitido dos documentos para acreditar que López Aliaga no asumiría el cargo de senador. No obstante, el órgano electoral señaló que los oficios presentados constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, que no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica.