Por Abby Ardiles

La publicación de las listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deja ver más que una relación de nombres y partidos políticos. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún se encuentra en la etapa de calificación de las postulaciones, las candidaturas presentadas ya permiten identificar algunas de las estrategias que marcarán la contienda en Lima Metropolitana.

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