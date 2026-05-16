“Yo creo que las personas que han sido elegidas son personas que van a superar [esta situación]. Pienso también que el señor López Aliaga está hablando por el dolor que siente, él tenía la idea de que era el ganador de las elecciones”, refirió en una entrevista con El Comercio, en el marco del Día 1 Summit.

— ¿Cuál será la agenda parlamentaria de Fuerza Popular en el Senado?

Eso está señalado en nuestro plan de gobierno, concretamente en la introducción, donde se realiza un resumen en lo que será la mirada del Perú hacia el 2031. Recuperar el orden no solo es el tema de la seguridad ciudadana, sino en la predictibilidad, en el crecimiento de la confianza y en la lucha contra la corrupción y, sobre todo, asegurar una agenda en la cual el Estado cumpla con su objetivo constitucional, que es asegurar calidad en aspectos tan básicos como la salud, la educación y la alimentación. Entonces, no vamos a variar lo que es la trayectoria del fujimorismo en lo que atañe en la responsabilidad y que el Estado se acerque a los ciudadanos para lograr el bien común.

— En el actual Parlamento, el fujimorismo ha respaldado medidas de corte populista y que generan un forado en la caja fiscal. Por ejemplo, aprobaron el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS. ¿El fujimorismo buscará corregir esta situación en el nuevo Parlamento bicameral?

Sin duda, la fragilidad que se deriva del Congreso y del Ejecutivo por la alta fragmentación y el transfuguismo en el Parlamento ha causado lo que usted señala y no es de responsabilidad de las bancadas más serias. ¿Por qué? Porque usted se imagina que si la Mesa Directiva o el presidente del Congreso no cumple con poner en debate estos proyectos que son aprobados en comisiones puede ser censurado.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo es tan frágil y precario, que, si hace observaciones a estas normas, [el presidente] también puede ser vacado, en este caso el encargado del Poder Ejecutivo. Por eso, señalo la necesidad de una presidenta responsable y que esté dispuesta, incluso, a salvarle la cara a este proceso electoral tan venido a menos.

— Rafael López Aliaga ha deslizado que Keiko Fujimori sería parte de lo que él considera “un fraude” en su contra. También ha señalado que ella volverá a perder. ¿Bajo este contexto, usted ve viable que, en el Congreso bicameral, Fuerza Popular y Renovación Popular puedan ser aliados?

Yo creo que las personas que han sido elegidas son personas que van a superar [esta situación]. Pienso también que el señor López Aliaga está hablando por el dolor que siente, él tenía la idea de que era el ganador de las elecciones. Pero yo creo que las personas que están en el Congreso y él mismo si asume como senador, que espero que lo haga, se van a dar cuenta de lo que significa la responsabilidad y la posibilidad desde el Parlamento de apoyar a un buen gobierno.

— ¿Cómo califica la actitud que ha tenido López Aliaga en las últimas semanas? Hizo un llamado a la insurgencia y amenazó a las autoridades electorales.

Son expresiones lamentables que no comparto, pero que son parte del momento y de las que él [López Aliaga], en alguna oportunidad futura, va a tomar distancia. Yo creo que son errores que se derivan de una coyuntura. Pero, [sus expresiones] no han sido en las últimas semanas, lamentablemente desde que inició la campaña electoral, él salió con una táctica de pelear con todo el mundo. Constantemente ha agraviado a nuestra lideresa, pero Keiko Fujimori, al contrario, le ha tendido la mano y le pidió más tranquilidad. Yo creo que él va a recuperar la tranquilidad pronto, espero que así sea.

— En el 2021, Fuerza Popular también denunció fraude sin contar con pruebas. ¿Qué diferencia su reclamo al que hizo Renovación Popular?

Ni Fuerza Popular ni Keiko Fujimpori hablaron jamás de fraude. La que en algún momento señaló que había un fraude por investigar fui yo. En su momento, Fuerza Popular presentó más de 1,000 recursos impugnatorios, incluso pagando la tasa alta de más de S/1,000 por cada recurso impugnatorio y pidió que se exhiban pruebas para que se hiciera un muestreo y una pericia. Nunca se nos dieron.

— En conferencia de prensa señalaron que hubo “fraude en mesa” …

Nunca se usó la palabra “fraude”. Y en lugar de salir a las calles y pedir insurgencia y todo eso, usamos el mecanismo pacífico de las impugnaciones legales. También impusimos una acción de hábeas data, que hemos ganado después de cinco años para tener el listado de electores en mesa, porque hubo muchas denuncias de personas inexistentes o de personas fallecidas que habían supuestamente votado. Una vez que nos entreguen [ese documento] sin tachas, sin exclusiones, se va a poder investigar adecuadamente. Pero jamás hemos salido a generar desorden.

Nota de redacción: El lunes 7 de junio de 2021, un día después del balotaje contra Castillo, Fujimori Higuchi ofreció un pronunciamiento, donde no solo denunció “irregularidades” en el proceso, sino también “fraude en mesa” por parte de Perú Libre. La excongresista afirmó que hubo “una clara intención de boicotear la voluntad popular”. Entonces, El Comercio realizó una verificación de su discurso. Y, además, ni en el Ministerio Público ni en el Congreso se ha probado esta denuncia.

“Lamentablemente, desde que inicio la campaña, López Aliaga salió con una táctica de pelear con todo el mundo”, afirmó Chávez. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, ha señalado que un eventual gobierno de Fuerza Popular será “abierto” y también ha indicado que se han dado algunos acercamientos con representantes del Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras. ¿Usted ve viable formar una alianza de cara a segunda vuelta con estos partidos? ¿También está buscando a Carlos Álvarez y a Carlos Espá?

Yo no he tenido la responsabilidad de hacer esos contactos, pero sí eso es lo que ha señalado el señor Galarreta, es así porque es el secretario general de Fuerza Popular. Pero creo que ese es el camino: lograr acercar posiciones y programas a los de otros partidos para sacar adelante al país.

— En el 2016, Fuerza Popular tuvo 73 congresistas y, según ha reconocido Keiko Fujimori, fueron “confrontacionales”. Respaldaron dos mociones de vacancia contra PPK, censuraron a un Gabinete y también a un ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué errores cree que no deberían volver a cometer en este Congreso bicameral?

Las circunstancias son las que llevan a eso, porque desde el lado del señor Kuczynski hubo también irrespeto. Él dijo que iba a captar [a los congresistas fujimoristas] y prácticamente señaló que eran muy proclives a hacer acuerdos. Perdón. También hay una narrativa inadecuada que señala que se obstruyó, pero no. El fujimorismo le aprobó las leyes de presupuesto, le dio facultades delegadas y respaldó el voto de confianza a sus consejos de ministros. Pero decididamente hay errores que tienen que evitarse.

— ¿No tiene ninguna autocrítica que realizar a ese Fuerza Popular, al de los 73 congresistas?

Siempre hay autocrítica, siempre las cosas se han podido hacer mejor, pero no es cierto que fue una bancada obstruccionista, no lo fue. Y el señor Kuczynski, hasta ahora, sigue padeciendo los problemas que hicieron que él renunciara, no es que fuera sacado por el fujimorismo.

— Pero lo orillaron a eso, a renunciar…

No, no, no, porque tan es así que él sigue teniendo los problemas por sus relaciones con Odebrecht y está en problemas judiciales hasta ahora. Eso no se lo ha causado Fuerza Popular, viene de antiguo. Hay una narrativa que no es la correcta, en el sentido, de que se le obstruyó, se le persiguió, él tuvo que renunciar porque estaba cercado por las investigaciones sobre su relación con Odebrecht y hasta hoy sigue en ese proceso.

[Nota de redacción: La entrevista se realizó un día antes de conocerse que el Poder Judicial archivó el proceso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presuntos aportes ilícitos]

— ¿Fuerza Popular está dispuesta a firmar una hoja de ruta? Por ejemplo, comprometerse a derogar las llamadas leyes procrimen, a no ampliar más el Reinfo, a que Keiko Fujimori solo se quede cinco años en Palacio de Gobierno, entre otros.

En nuestro plan de gobierno está claramente el ideario y los principios que guían a Fuerza Popular. Sobre esas firmas de compromisos, yo en lo particular no soy proclive a ellos. Ahora [en el Día 1 Summit] hemos tratado el tema del Reinfo, no se le puede dejar en el aire [sin definición]. Y de otro lado, eso de las leyes procrimen es una narrativa, que ya los especialistas en derecho penal han señalado que se han dado precisiones y ajustes en normas para impedir el abuso que hacían fiscales como Pérez Gómez, que ya sabemos que era un fiscal perseguidor por razones políticas, ya se sacó la careta.

[…] Es cierto que pueden hacerse algunas perfecciones, porque los abogados penalistas han señalado que en esas leyes mal llamadas procrimen hay algunos temas que pueden ser objeto de mejora y en buena hora. Pero volver al abuso de cierto andamiaje que infiltró el Poder Judicial y el Ministerio Público para perseguir, eso creo que no se debe hacer.

— ¿Cuáles son estos ajustes a realizarse? ¿Usted los tiene mapeados?

No, no los tengo mapeados. Solo me remito al hecho, por ejemplo, de que no se puede dejar que pasen años y años y mantener a personas como aspirantes a colaboradores eficaces. Si corrigió y se puso plazos. Hay otros temas que [los expertos] señalan [que se deben subsanar], como la exigencia de que un abogado esté presente para un allanamiento.

— El allanamiento pierde sorpresa, sobre todo cuando es en contra de una red criminal que puede eliminar pruebas…

Pero peor es que el fiscal no pide el allanamiento y pasen meses. El caso más cercano es del señor Corvetto y esta empresa contratada para la distribución del material [electoral]. Se han demorado semanas para hacer los allanamientos. Ahí no es que se requiera abogado ni nada, ya simplemente las personas ocultaron las cosas que pudieran comprometerlos.

— El JNE y la ONPE han informado que el domingo se van a proclamar los resultados. Renovación Popular insiste en que no se den los resultados hasta que no se concluya con la auditoria a los sistemas de conteo de votos…

No se puede paralizar un proceso electoral, porque además hay etapas preclusivas. Por otra parte, tampoco creo, como hay algunas personas que quieren, que este Congreso y el señor Balcázar se queden dos años más. Y menos que se llame a una junta de notables militares para que haya un golpe de Estado militar. No, yo no creo en esas cosas.

Pienso que para evitar problemas, los partidos pueden mostrar sus actas electorales y Fuerza Popular le ha ofrecido a Renovación Popular facilitar las actas electorales que nosotros tenemos, de alrededor de 25 mil mesas y ellos que deben tener algo de las suyas, y podamos contrastar. Existe la ley ahora que permite conservar las cédulas electorales y hacer el reconteo de votos. Pero paralizar un proceso electoral, ¿para qué? Para que el actual Congreso se quede un año más, para que Balcázar, encargado de Palacio de Gobierno, se quede un año más, yo no creo en esas alternativas.

— ¿Se han dado irregularidades en el proceso electoral? ¿Hubo fraude para usted?

Sin duda ha habido irregularidades inexcusables e, inclusive presuntos actos de corrupción. Por ejemplo, haber comprado este sistema, el STAE, que supuestamente era un sistema para ayudar al momento del escrutinio para evitar los errores materiales. Pero no, primero no funcionó el sistema y lo vincularon a la instalación de las mesas y al acto de votación y no al momento del escrutinio. Son tres momentos distintos: la instalación de la mesa, la votación y el escrutinio. Pero, además, el sistema no funcionaba. Las impresoras que llevaron para imprimir las actas electorales no funcionaban, no tenían ni siquiera tinta. Eso me parece un caso clamoroso y muy posible de corrupción. Y también esta innecesaria falla en la distribución del material [electoral].

— Esas son irregularidades, pero no un fraude. ¿Para usted hubo fraude electoral?

Yo no puedo decir que ha habido fraude. Para mí, fraude sería si alguien puede probar de que en una mesa hubo 200 votos distribuidos de tal manera y cuando se contabilizan esos 200 votos ya no van para usted ni para mí, sino para un tercero. Eso es fraude para mí. Y hasta el momento nadie lo ha acreditado. Pero de que hubo graves irregularidades, que obligaron a prorrogar la hora límite de instalación y de funcionamiento de las mesas, sí. Que hubo irregularidades en la distribución del material, cierto. Yo creo que hubo graves irregularidades, y que se investigue. Yo no me cierro a la posibilidad de que se investigue. Y si se encuentran irregularidades, que ha pasado en otros países, donde inclusive ha habido un gobierno ya instalado y se ha demostrado que hubo fraude, como el caso de Bolivia y terminó el gobierno.

— ¿Y Fuerza Popular aceptaría ese escenario, en caso llegue a ser gobierno?

Yo no puedo hablar por Fuerza Popular, esa es una opinión que yo tengo eventualmente. Pero mi opinión es que ha habido graves irregularidades, pero no se puede detener el proceso electoral.

— Es muy probable que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ¿Es un ‘remake’ del fujimorismo versus castillismo?

[…] Yo creo que la gente tiene que saber que está en juego el orden democrático. [Desde Juntos por el Perú] quieren borrar todo sin decirnos qué quieren, con qué quieren sustituir [la Constitución]. Cuando a una de las candidatas a vicepresidentas del señor Sánchez sale a hablar de nueva Constitución y le preguntan qué quiere con una nueva, ni siquiera lo sabe. Hay que asegurar que el Estado retome su camino de orden, un camino de eficiencia, estabilidad y seguridad ciudadana. Esto versus lo que representa Antauro Humala, que es un socio de Sánchez que no pueden apartar y que reivindica un crimen como el ‘andahuaylazo’ como un acto político.

— La ONPE ha multado a Fuerza Popular por mal uso del financiamiento público. En la resolución, señala que Keiko Fujimori hizo un tour turístico en San Francisco. Y que Miguel Torres, en un viaje a Viena, un recorrido por viñedos. ¿Se cubrieron estas actividades con dinero público?

Bueno, mire, más de una vez, inclusive la ONPE nos ha dicho que por qué le hemos dado un pavo y un panetón a cinco trabajadores que están en la planilla de Fuerza Popular. O se han atrevido a decir, por qué me han invitado, sin ningún pago de por medio, a dar una charla a mujeres militantes y simpatizantes a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y el inspector de ONPE ha dicho: “¿Qué puede enseñar la señora Chávez de temas políticos a los militantes? ¿A quién tenemos que traer? ¿A la señora Villarán? Entonces, esos excesos cometen los inspectores y auditores de la ONPE y nos demuestran a qué se dedican, a perseguir y hostigar a los partidos políticos y no a hacer su trabajo. Al final el JNE va a enderezar. Ellos [ONPE] deben dedicarse a lo que les compete, que es preparar los procesos electorales […] Vamos a hacer las impugnaciones que correspondan, no sería la primera vez que lograr que les enmienden la plana.