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Martha Chávez se alista para su séptimo periodo congresal, pero esta vez en el Senado. La representante de Fuerza Popular consideró que, a pesar de las críticas de Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori, sí cree posible lograr un entendimiento con la futuro bancada de Renovación Popular en el nuevo Parlamento bicameral.

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