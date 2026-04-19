Por Sebastian Ortiz Martínez

A solo cuatro días de las elecciones generales, El Comercio convocó a seis expertos en diferentes campos: el derecho constitucional, el derecho electoral y las ciencias políticas a participar en una mesa redonda, a fin de reflexionar sobre cómo hallar una ruta de salida a la crisis electoral, de partidos y de representación que adolece el país en los últimos años.

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