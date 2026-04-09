A solo tres días de las elecciones generales, la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, explicó por qué los partidos que se oponen a las fuerzas representadas en el Congreso, a las que han denominado “pacto mafioso”, no pudieron formar una postulación de consenso.

“El pacto hizo las leyes, el ego hizo lo demás. El Congreso cambió las fechas, las alianzas eran en mayo y las hicieron en agosto. Entonces, el que tenía 3% en agosto ya se creía presidente, estaba repartiendo fajines. Cero humildad […] La política caudillista es el mayor daño que se le puede hacer un país. Los partidos tienen que pensar en equipo, ganas como equipo o fracasas como individuos”, manifestó.

En el video podcast “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, la exministra de Justicia y Derechos Humanos contó que, en medio de las conversaciones que tuvo con otros partidos para formar coaliciones, ella renunció a su candidatura. Pero aún así la formación de una alianza no prosperó y apuntó a Alfonso López Chau, de Ahora Nación.

“Estábamos ahí todos, conversando, incluso, estábamos viendo cuál iba a ser el símbolo y nosotros, como partido, estuvimos dispuestos a ceder, porque lo que venía era mucho más importante, que es recuperar a nuestro país. Y Alfonso no quiso [continuar], él es quien tiene que responder por qué”, expresó.

Pérez Tello indicó que las conversaciones fueron entre Primero la Gente, Ahora Nación, Sálvemos al Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

La excongresista dejó entender que López Chau “boicoteó” esta alianza y que ahora ya no es momento de deponer postulaciones. Añadió, en ese sentido, que ella continúa siendo candidata presidencial.

Cuestiona a Belmont

La exministra de Justicia y Derechos Humanos criticó que Ricard Belmont, candidato presidencial de Obras, haya amenazado con denunciar por difamación a los periodistas que recordaron su pasado: su cuestionada administración al frente de la Municipalidad de Lima a inicios de la década de 1990, las denuncias por no devolver los aportes a RBC TV, entre otros.

“Él puede denunciar cuando se miente, pero no puede denunciar cuando se dice la verdad. Belmont se ha dirigido a una población que no sabe quién es […] Él y la estafa de CLAE le quitaron a la gente desesperada que tenía un ahorrito chiquito [eso]”, refirió.

Pérez Tello dijo que respeta a los jóvenes que tienen presencia en redes sociales, pero les advirtió que tengan cuidado con Belmont.

“[Belmont y Cerrón] salían abrazaditos y él no era capaz de decirle dictadura a Venezuela. Y era súper misógino. Además de xenófobo, tiene todas. Pero él agarra a un público que tiene entre 18 y 30 años que quiere votar por él, pero no saben quién es, lo que le estamos diciendo es ‘tengan cuidado, él es esto’. Piénsenlo bien”, remarcó.

El error de José Domingo Pérez

En otro momento, la excongresista consideró que el suspendido fiscal José Domingo Pérez, del extinto equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, “ha perdido esa credibilidad que tuvo inicialmente” y calificó como “un error” que haya asumido la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, sentenciado en primera instancia por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Hay abogados que tienen tentación de salir en medios y pensar que los procesos judiciales se ganan a través del titular y eso no es verdad. José Domingo Pérez ha perdido esa credibilidad que tuvo inicialmente. Creo que comete un error que le va a costar su credibilidad, porque tú no puedes haber estado investigando y luego defender a lo que investigabas”, acotó.