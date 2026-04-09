Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A solo tres días de las elecciones generales, la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, explicó por qué los partidos que se oponen a las fuerzas representadas en el Congreso, a las que han denominado “pacto mafioso”, no pudieron formar una postulación de consenso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.