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Lluvia de candidatos

Los ciudadanos deben prepararse para unos comicios tan complicados como relevantes.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En términos de logística, las elecciones generales de abril de este año pueden ser consideradas apenas un ensayo de lo que se viene en octubre. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), participarían cerca de 100.000 candidatos en competencia por más de 13.000 cargos públicos, además de miles de listas electorales a lo largo de todo el país. El desafío es enorme.

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