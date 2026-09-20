Lluvia de candidatos

En términos de logística, las elecciones generales de abril de este año pueden ser consideradas apenas un ensayo de lo que se viene en octubre. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), participarían cerca de 100.000 candidatos en competencia por más de 13.000 cargos públicos, además de miles de listas electorales a lo largo de todo el país. El desafío es enorme.

Esto impone también retos para la ciudadanía. Mantenerse adecuadamente informado sobre los candidatos y sus equipos a las alcaldías municipales, provinciales y gobiernos regionales requiere esfuerzo. Para ayudar en esta labor, el JNE viene organizando debates en todas las regiones del país. Este lunes y martes próximo, por ejemplo, se llevarán a cabo los debates entre los candidatos a la Municipalidad de Lima. Un día después, el miércoles 23 de setiembre, El Comercio y América Multimedia convocarán a tres de los principales candidatos a la alcaldía de la capital para un encuentro titulado “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”. Participarán también el presidente del Senado, Miguel Torres, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

En buena parte del territorio nacional, el momento en que las nuevas autoridades subnacionales tomarán el poder no podría ser más complicado. De acuerdo con el Enfen, El Niño costero, correspondiente a las costas del norte de Perú y Ecuador, presenta la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. En el caso de El Niño del Pacífico Central, los estimados son similares. Los nuevos alcaldes y gobernadores del norte jurarán sus cargos con lluvias ya encima.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori también es relativamente nuevo, pero ha tenido una ventaja de casi medio año para la preparación y dispone además del poder de la maquinaria ministerial. Si el país quiere superar con éxito este difícil trance que le impondrá el fenómeno de El Niño, las autoridades nacionales y subnacionales deberán trabajar de la mano, al margen de colores políticos. Las inundaciones, deslizamientos y sequías no conocen de derechas, izquierdas, conservadores o liberales.

Los ciudadanos, por su lado, tienen todavía dos semanas antes de emitir su voto el 4 de octubre. El JNE, El Comercio y América Multimedia ponen a su disposición espacios para comparar propuestas y elegir con responsabilidad. Estos comicios marcarán los próximos cuatro años de la gestión municipal y regional en todo el país. Toca tratarlos con la seriedad que eso implica para los 34 millones de habitantes del territorio.