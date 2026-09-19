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Un abandono sostenido

El caso del Liceo Naval Almirante Guise no es un hecho aislado: es la consecuencia previsible de un Estado que ha dejado a la infancia a su suerte frente a la violencia escolar.

    Editorial El Comercio
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    Bullying el problema con los escolares
    Bullying el problema con los escolares
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    Lo más perturbador del caso que sacude al Liceo Naval Almirante Guise del que comentamos ayer en estas páginas no es solo su crudeza, sino la naturalidad con que pudo ocurrir. El martes pasado, un estudiante de 16 años fue víctima de una agresión sexual cometida por sus propios compañeros dentro de un bus que los trasladaba de regreso de una competencia deportiva. Dos entrenadores iban en el vehículo. Nadie, se dice, se percató de nada. Difícil de creer.

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