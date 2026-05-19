El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que los debates previstos para la segunda vuelta electoral incluirán temas vinculados a seguridad y salud, entre otros ejes considerados prioritarios para el país.

En declaraciones a RPP, Burneo señaló que el debate técnico se realizará el domingo 24 de mayo en la sede del jirón Nazca del JNE, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, mientras que el debate presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima.

“ Se van a poner en la mesa todos los ejes temáticos relevantes, se va a proponer temas como seguridad, salud, todos los temas que les permitan a las diferentes opciones que han pasado a segunda vuelta poder manifestar sus acciones programáticas y sus propuestas”, declaró.

El titular del JNE explicó que los detalles relacionados con la metodología, participantes, moderadores y dinámica de los encuentros todavía se encuentran en proceso de consenso con las organizaciones políticas que disputarán el balotaje.

“Es un proceso absolutamente abierto en donde todas las posibilidades están puestas en la mesa. Nosotros hacemos una propuesta y las organizaciones políticas las evalúan y vamos poco a poco cerrando los temas ”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el organismo electoral propondrá una metodología que permita otorgar mayor tiempo de intervención a los candidatos para exponer sus propuestas con mayor amplitud.

“Vamos a presentar una metodología que permita en general hacer que los candidatos tengan mayor cantidad de tiempo para que puedan hacer sus presentaciones y explayarse con mayor soltura” , afirmó.

Burneo destacó además la disposición mostrada por las agrupaciones políticas durante las reuniones de coordinación para definir los primeros acuerdos sobre los debates electorales.

“Saludamos la gran predisposición y compromiso que las organizaciones políticas han demostrado en todo este proceso de negociación para arribar a los primeros acuerdos”, manifestó.

Por otro lado, el presidente del JNE señaló que para la segunda elección presidencial se reforzará la articulación entre los organismos electorales, a fin de mejorar la comunicación y difusión de las acciones realizadas durante el proceso.

“Toda la labor del JNE y de la ONPE quedó entre nosotros, aparentemente es como que no se hubiesen hecho; eso es algo que tenemos que corregir” , refirió.

Añadió que también se convocará nuevamente a las organizaciones políticas para participar en actividades vinculadas al proceso electoral, como la selección de colores, preparación de material electoral, ciberseguridad y evaluación de sistemas, entre otras acciones técnicas.

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