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JNE plantea debates con mayor tiempo de exposición para candidatos presidenciales. (Foto: Andina)
JNE plantea debates con mayor tiempo de exposición para candidatos presidenciales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que los debates previstos para la segunda vuelta electoral incluirán temas vinculados a seguridad y salud, entre otros ejes considerados prioritarios para el país.

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