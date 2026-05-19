Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un día después de la proclamación de los resultados de la primera vuelta, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos agrupaciones que pasaron al balotaje, acordaron tener dos debates en las próximas semanas. El primero, que será entre sus equipos técnicos, se realizará este domingo 24 de mayo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del jirón Nazca, en Jesús María.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.