Un día después de la proclamación de los resultados de la primera vuelta, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos agrupaciones que pasaron al balotaje, acordaron tener dos debates en las próximas semanas. El primero, que será entre sus equipos técnicos, se realizará este domingo 24 de mayo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del jirón Nazca, en Jesús María.

Y el otro, ya entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el domingo 31 de mayo. Es decir, una semana antes de la segunda vuelta. La polémica se dará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, donde también se realizaron los seis debates entre los 35 postulantes a Palacio de Gobierno en la primera etapa del proceso electoral.

Así lo informó el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien resaltó que las organizaciones hayan arribado a “un consenso” al inicio de las negociaciones. “Las dos organizaciones han demostrado compromiso y responsabilidad, así como desprendimiento para arribar a estos primeros acuerdos”, manifestó.

En la primera reunión, que se realizó en la sede de la entidad electoral, participaron Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, y Diethell Columbus, virtual diputado naranja, así como Jorge Spelucin Aliaga, personero legal de Juntos por el Perú.

En declaraciones al JNE Media, Burneo refirió que aún queda por establecer cuál será la metodología de los debates (entre ellos los temas que se abordarán) y la elección de los moderadores. En la primera vuelta, estos fueron los periodistas Fernando Carvallo (RPP Noticias), Claudia Chiroque (Panamericana TV), Pedro Tenorio (Latina) y Angélica Valdez (América TV y Canal N).

“Los debates ya hemos visto, en la etapa anterior, generaron un fuerte impacto en la población, que incluso tenía apatía [sobre las elecciones]. Fue una gran oportunidad para conocer a quiénes participaban y sus propuestas, su situación real. Esta es una gran oportunidad que tiene la ciudadanía para profundizar en su conocimiento sobre las dos opciones que ya pasaron a la segunda vuelta”, subrayó el juez supremo.

Inicialmente, Fujimori Higuchi había propuesto que se realicen tres debates: de equipos técnicos, de candidatos a la vicepresidencia y de postulantes presidenciales.

Fuentes cercanas al JNE indicaron que el órgano electoral planteó realizar dos debates: uno de técnicos y otro entre candidatos presidenciales y ambos en Lima por cuestiones logísticas y de seguridad.

Abiertos a más polémicas

Tras participar en un foro sobre minería, organizado por la embajada de Suiza en el Perú, el candidato presidencial de Juntos por el Perú dijo que el debate debe ser amplio, porque el país “quiere escuchar” a los dos postulantes que han pasado al balotaje. “La prioridad es que los equipos técnicos sustenten la metodología para las principales reformas”, complementó.

Luego, en los exteriores de su local partidario en el Cercado de Lima, el también congresista dijo que está abierto a la posibilidad de tener más debates con Fujimori Higuchi, más allá del que va a organizar el JNE.

“Claro que sí [estamos abiertos a más polémicas], contentos y felices de que podamos tener la capacidad de coordinar con la otra fuerza política para que podamos tener otros debates, uno en la macrorregión sur, otro en la macrorregión oriente y otro en la selva central”, manifestó Sánchez en declaraciones a la prensa.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Sánchez Palomino refirió que el pueblo quiere ver que los candidatos presidenciales digan sus compromisos.

Desde el distrito de Santa Rosa, en Lima norte, Fujimori Higuchi dijo que si bien ella planteó tres debates, que se hayan acordado dos “ya es un gran avance”.

“Que sean dos está bien, falta definir los temas, el tiempo, el método y los moderadores, ha habido un buen ánimo de parte de los participantes, esperemos que mañana [martes] puedan concluir”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, la candidata presidencial de Fuerza Popular refirió que está de acuerdo con que el debate sea en el Centro de Convenciones de Lima, al recordar que Sánchez y ella son vecinos de San Borja. Y volvió a cuestionar que el congresista haya querido llevar la polémica a Chota.

“Yo creo que Sánchez en su campaña de imitar toda la hoja de ruta y libreto de Pedro Castillo se equivoca y pierde autenticidad. La gente quiere conocerlo a él, no a una imitación de Pedro Castillo. El Centro de Convenciones es moderno, y los dos somos vecinos de San Borja, va a ser oportuno […] Los debates van a permitir que la población saque conclusiones”, remarcó.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

Fujimori Higuchi dijo que dependiendo de los temas que se elijan para el debate de técnicos, ella presentará a su equipo en esos sectores.

El punto de vista

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, afirmó que ambos debates serán importantes para que la ciudadanía pueda ver a detalle quiénes son los que conforman los equipos técnicos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú, especialmente este último, que aún no se ha dado a conocer por completo.

“Ya sabemos quiénes están alrededor de Keiko Fujimori. El equipo de Sánchez es más improvisado y tendrá poco tiempo para alinear sus propuestas [de cara al domingo]. Mientras se definía quiénes pasaban a la segunda vuelta, Fujimori realizaba propuestas programáticas, pero Sánchez seguía afinando alianzas”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Huertas refirió que la polémica entre Fujimori y Sánchez será la más determinante, porque se realiza una semana antes del balotaje. “Cualquier error o acierto puede tener un impacto en los indecisos”, expresó.

La comunicadora sostuvo que la postulante de Fuerza Popular ha optado, en esa elección, por mostrarse como una política que busca el diálogo y la unidad.

“Una prueba de ello es su reunión con PPK. Parte de su estrategia ha sido no atacar con furia a sus contrincantes. Se ha mostrado como una candidata más pacífica y abierta al diálogo”, subrayó.

Sobre Sánchez, Huertas indicó que él va más al choque y que es probable que sea confrontacional en el debate.

“Habrá golpes bajos, en el caso de Keiko Fujimori se ha generado un efecto teflón, ya le han dicho de todo. Me parece que sobre Sánchez aún no se han dicho muchas cosas sobre su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Congreso. Es una oportunidad para Keiko Fujimori de sacarlas a la luz”, acotó.

A su turno, el analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que los debates “serán determinantes”, porque si bien hay una mayoría con un voto definido, siempre hay entre un 15% y 20% de indecisos en la semana previa a la elección o que piensa votar en blanco o viciado.

“Los debates fundamentalmente están dirigidos para este sector, el resto difícilmente vaya a cambiar o modificar su voto. Estos debates son diferentes a los de la primera vuelta, donde había muchos candidatos que se presentaban y gran parte del electorado no lo conocía. Este debate es para dirigirse a ese 15% o 20% que no tiene definido su voto”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, el director de GFP Consultores indicó que la estrategia que Fujimori y Sánchez utilicen en la polémica va a depender de su ubicación en las preferencias electorales. “No es lo mismo llegar primero, que si vas segundo o si estás empatado. En el primer escenario, no se arriesga mucho”, complementó.

Radzinsky indicó que existe una “mayor predictibilidad” sobre el equipo técnico de Fuerza Popular, pero “poca claridad” sobre el de Sánchez, porque aún no ha sido anunciado en su totalidad.

“Recién hoy [lunes] ha anunciado a Pedro Francke para economía y al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros. Pero no sabemos qué otras figuras se van a sumar. Por ejemplo, en agricultura, este es un año relevante en el sector por el Fenómeno de El Niño. O tampoco sabemos quién dirigirá la seguridad ciudadana ahora que han mandado a Antauro Humala a la congeladora”, finalizó.

Más información

En las elecciones de 2021, Fujimori Higuchi debatió en dos oportunidades con Pedro Castillo. La primera vez en Chota (Cajamarca), en el marco del Día del Trabajo. Esta polémica no fue organizada por el JNE. Y la otra, el 31 de mayo, en Arequipa.