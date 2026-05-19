Por Redacción EC

El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. En ese sentido, tras varias semanas de esta importante jornada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta presidencial. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la cédula de votación para el próximo balotaje y las características que tendrá en estas Elecciones 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.