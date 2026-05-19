El pasado 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, así como a senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. A pesar de una serie de problemas que tuvo la jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. En ese sentido, tras varias semanas de esta importante jornada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta presidencial. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la cédula de votación para el próximo balotaje y las características que tendrá en estas Elecciones 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.

¿A QUÉ HORA INICIAN LAS VOTACIONES DE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó, a través de sus plataformas oficiales, los resultados al 100 %, ubicando a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 17.1 %, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12.3 %. De esta manera, ambos candidatos a la presidencia de la República se enfrentarán en una segunda vuelta considerada una de las más inciertas de la historia peruana, debido a la fragmentación del electorado que busca soluciones frente a problemas como la inseguridad, la economía, la corrupción, entre otros.

Así, según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026, la segunda vuelta quedó programada para el domingo 7 de junio. Por su parte, en esta oportunidad, más de 27 millones de peruanos tendrán que acercarse a los diversos locales de votación para sufragar en esta nueva jornada electoral que iniciará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m, conforme compartió la ONPE. Es importante mencionar que, en caso de no votar en estas elecciones, los ciudadanos recibirán una sanción económica.