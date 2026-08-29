La cantidad de agua, la molienda y el método de extracción influyen directamente en el aroma, cuerpo e intensidad del café preparado en casa. (Foto: Liza Summer / Pexels)
La cantidad de agua, la molienda y el método de extracción influyen directamente en el aroma, cuerpo e intensidad del café preparado en casa. (Foto: Liza Summer / Pexels)
Por Redacción EC

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas y, en el caso del Perú, también representa uno de los productos agrícolas con mayor reconocimiento internacional. Pero tener un buen grano no garantiza por sí solo una buena taza. La preparación en casa involucra varias variables que pueden hacer que el resultado termine siendo demasiado débil, excesivamente amargo o simplemente sin aroma. Entre ellas destacan la calidad del agua, la frescura del café, la molienda y la proporción utilizada.