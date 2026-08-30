Por Redacción EC

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo debido a una combinación de factores culturales, sociales y físicos. Una de las principales razones es su contenido de cafeína, sustancia estimulante que ayuda a mantenerse despierto, mejorar la concentración y reducir la sensación de cansancio, por lo que muchas personas lo consumen al iniciar el día o durante jornadas de trabajo o estudio. Sin embargo, pese a los beneficios que puede aportar esta bebida, su consumo no resulta favorable para todas las personas debido a los posibles efectos adversos que puede ocasionar en su salud mental. Ante ello, un destacado psiquiatra explicó las posibles ventajas del consumo de este producto en adultos con depresión y ansiedad, así como los impactos negativos que podría generar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.