La elección de la almohada debe considerar la postura al dormir y buscar que la cabeza y el cuello permanezcan alineados con la columna.
La elección de la almohada debe considerar la postura al dormir y buscar que la cabeza y el cuello permanezcan alineados con la columna.
Por Redacción EC

La pregunta sobre si es mejor dormir con o sin almohada no tiene una única respuesta. Aunque algunas investigaciones han planteado posibles beneficios de reducir la elevación de la cabeza en determinadas personas, los especialistas señalan que eliminar la almohada no es una recomendación general. Lo fundamental es conseguir una posición que mantenga el cuello alineado con el resto de la columna y permita descansar sin generar tensión.