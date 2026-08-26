El Día del Café Peruano se celebra cada cuarto viernes de agosto desde 2008, fecha establecida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para reconocer la importancia de este cultivo para la agricultura familiar y la economía del país, así como para promover su consumo y valoración. Este año, la celebración será el viernes 28 de agosto.

La fecha se ha convertido también en una oportunidad para acercarse a los distintos orígenes, productores y formas de preparar el café nacional. En Lima, las celebraciones empiezan unos días antes y se extienden hasta el cierre del mes con festivales, competencias de barismo, degustaciones y ferias de venta directa. Aquí te dejamos una agenda para armar una ruta cafetera imperdible.

Yo Tomo Café Peruano

Quienes quieran explorar cafés de distintas regiones del país tendrán una parada obligatoria en el Festival Yo Tomo Café Peruano 2026, que se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en el parque Kennedy, en Miraflores.

El encuentro reunirá a 30 organizaciones cafetaleras con cafés procedentes de Ayacucho, Amazonas, Cusco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Entre la oferta se encontrarán cafés especiales, productos premiados y granos con diversos perfiles de taza, disponibles tostados en grano y molidos.

Las organizaciones participantes reciben asistencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que impulsa el café como parte de las alternativas productivas para familias frente a cultivos ilícitos.

La feria se instalará en el pasaje Los Pintores, en el parque Kennedy, y atenderá de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. La programación incluirá también talleres, degustaciones y competencias. El ingreso será gratuito.

XVI Expocafé Villa Rica

Los cafés de uno de los territorios productores más reconocidos del país también tendrán una celebración propia. La XVI Expocafé Villa Rica 2026 llegará a Lima del 27 al 30 de agosto, en el Parque de la Exposición, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Durante cuatro días, el público podrá conocer y degustar cafés de Villa Rica, además de encontrarse directamente con más de 50 marcas de café, chocolates, mieles, cerveza artesanal y artesanías de este distrito de la provincia de Oxapampa.

(Foto: Difusión)

La feria busca poner en valor no solo la producción cafetalera de Villa Rica, sino también la cultura y tradición construidas alrededor de este cultivo, por lo que combinará café, gastronomía y distintas experiencias vinculadas a este territorio productor.

Feria Perú Produce Café

Pueblo Libre se sumará a las celebraciones con la feria “Perú Produce Café, el aroma que nos une”, organizada por el Ministerio de la Producción (Produce) y la Municipalidad de Pueblo Libre. Se realizará del 27 al 30 de agosto, de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., en el Parque 3 de Octubre, Paseo de los Vecinos Ilustres.

(Foto: Difusión)

Esta feria busca poner en valor la calidad, diversidad y tradición del café peruano y, al mismo tiempo, promover la oferta de pequeños negocios y organizaciones cafetaleras, ayudándolos a acercarse a nuevos consumidores y mercados. De esta manera, la celebración funcionará también como una vitrina comercial para emprendimientos vinculados a la cadena del café.

Semana del Café VRAEM

Los cafés producidos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) también tendrán un espacio propio en Lima. Del 28 al 30 de agosto, la II Semana del Café del VRAEM en Lima reunirá en la Plaza Municipal de Barranco a 25 productores que llegarán a la capital para presentar y comercializar los cafés que se producen en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac. El encuentro se desarrollará de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Además de la venta directa, el público podrá participar en degustaciones y probar preparaciones como cold brew. La programación tendrá también un componente comercial, con ruedas de negocios y encuentros entre los caficultores, cafeterías y potenciales compradores, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de mercado para la producción de esta zona del país.

(Foto: Difusión)

La iniciativa es organizada por la Mesa Técnica del Café del VRAEM y forma parte del Calendario Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios 2026 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

VIII Festival Cafesazo Peruano

El evento más importante de esta agenda celebrará su octava edición el sábado 29 y domingo 30 de agosto en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, de 10 a.m. a 9 p.m.

El Festival Cafesazo Peruano que organiza Omar Moreno, conocido como El Cafeteador, tendrá ingreso gratuito y reunirá a 154 stands de expositores, entre productores, cafeterías de especialidad, tostadores, baristas, marcas y emprendimientos gastronómicos de diversas regiones, así como actividades deportivas, artísticas y diversos talleres para aprender más sobre el café peruano.

(Foto: Difusión)

Las competencias serán también parte importante de la programación. El sábado 29 se disputará la final del Coffee Brewing Tournament Perú 2026, torneo dedicado a la preparación de café mediante métodos de filtrado. Un día después, el domingo 30, se realizará la final del Campeonato Nacional de AeroPress, con 27 competidores, 15 de ellos representantes de distintas regiones del país.

Pasaporte del Café Peruano

La nueva edición del Pasaporte del Café Peruano ya está en circulación y propone recorrer más de 40 cafeterías de Lima y Callao para descubrir diferentes barras, orígenes y formas de preparar café peruano de especialidad.

El mecanismo es sencillo: por cada consumo realizado en los establecimientos participantes se obtiene un sello en el pasaporte y un registro virtual que permite avanzar en la ruta.

(Foto: Difusión)

Quienes todavía no lo tengan podrán conseguirlo durante Café para Todos, el 22 y 23 de agosto en el Círculo Militar de Jesús María, donde se reunirán más de diez de las cafeterías que forman parte de esta nueva edición.

Apoya a la campeona nacional de barismo

La celebración del café peruano es una oportunidad para apoyar a Chiara Nicolini, actual campeona nacional de barismo, quien viajará a Panamá para competir en el World Barista Championship (WBC) 2026, que se realizará en octubre en Ciudad de Panamá.

Como parte de las actividades para contribuir con los gastos que demanda su preparación y el viaje de su equipo, Punto Café, la cafetería de especialidad que lidera Nicolini, puso a la venta un polo con la frase “El café peruano es clave”.

La prenda está disponible en todas las tallas en la sede de Punto Café, ubicada en calle Piura 1251, Miraflores, y tiene un precio de S/80. Una alternativa a sumar al mes más cafetero apoyando a la representante peruana que llevará nuestros cafés al escenario del campeonato mundial.