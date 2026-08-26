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Resumen

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Conoce las actividades destacadas para celebrar el Día del Café Peruano 2026. (Foto: Difusión)
Conoce las actividades destacadas para celebrar el Día del Café Peruano 2026. (Foto: Difusión)
Por Norka Peralta Liñán

El Día del Café Peruano se celebra cada cuarto viernes de agosto desde 2008, fecha establecida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para reconocer la importancia de este cultivo para la agricultura familiar y la economía del país, así como para promover su consumo y valoración. Este año, la celebración será el viernes 28 de agosto.

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