Por Redacción EC

El cuerpo requiere una alimentación variada que aporte los nutrientes necesarios para conservar sus funciones en condiciones adecuadas, apoyar el metabolismo y mantener activo el sistema inmunológico. En este contexto, las vitaminas desempeñan una función importante, pues intervienen en distintos procesos relacionados con el bienestar físico y mental. Los especialistas señalan que cubrir las necesidades de vitaminas mediante la alimentación puede contribuir al funcionamiento adecuado del organismo. Algunos de estos nutrientes participan en la producción de energía, ayudan al desempeño cotidiano y pueden favorecer el correcto desarrollo de los procesos vinculados con el descanso y el equilibrio del cuerpo. Una alimentación diversa, basada en frutas, verduras, cereales, legumbres y otros productos nutritivos, permite obtener buena parte de las vitaminas que el organismo necesita. Por ello, mantener una dieta equilibrada constituye uno de los principales pilares para cuidar el bienestar y prevenir deficiencias nutricionales. Adoptar estos hábitos de manera constante puede favorecer el funcionamiento general del organismo y contribuir a mantener una mejor condición física a lo largo del tiempo.