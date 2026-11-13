El mundo de la alta relojería tiene piezas que superan cualquier expectativa por sus diseños, materiales y mecanismos exclusivos. Algunos modelos están decorados con cientos de diamantes, mientras que otros destacan por su compleja elaboración o por haber pertenecido a personajes históricos. Sus precios pueden superar los 10, 20 e incluso 50 millones de dólares, cantidades que permiten compararlos con el valor de grandes mansiones. Sin embargo, detrás de estas cifras también existen historias de exclusividad, tradición y trabajo artesanal que los convierten en objetos codiciados por coleccionistas de todo el mundo. ¿Cuáles son los modelos que alcanzan estos valores y qué características los hacen tan especiales? A continuación, te compartimos los diez relojes más caros del planeta y las razones detrás de sus extraordinarios precios.

¿CUÁLES SON LOS RELOJES MÁS CAROS DEL PLANETA Y CUÁNTO CUESTAN?

Estos modelos destacan por sus materiales, mecanismos y exclusividad. Algunos son piezas únicas, mientras que otros alcanzaron cifras históricas en subastas internacionales.

1. Graff Diamonds ‘Hallucination’ | 55 millones de dólares

Considerado el reloj más caro de esta lista, contiene 110 quilates de diamantes de diferentes colores. Las piedras fueron seleccionadas y talladas cuidadosamente para crear una composición similar a un caleidoscopio sobre una estructura de platino. Su diseño lo convierte en una auténtica joya que combina el trabajo artesanal con la alta relojería.

Graff Diamonds Hallucination | Foto: Graff

2. Graff Diamonds ‘The Fascination’ | 40 millones de dólares

Esta creación reúne 152,96 quilates de diamantes incoloros. Su característica más llamativa es una piedra desmontable en forma de pera, de 38,13 quilates, con calidad D y sin imperfecciones. Gracias a esta particularidad, puede lucirse tanto como un reloj de lujo como una exclusiva pieza de joyería.

Graff Diamonds The Fascination | Foto: Getty Images

3. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | 31 millones de dólares

Este ejemplar único de acero inoxidable fue vendido en noviembre de 2019 durante una subasta benéfica de Christie’s. Un comprador anónimo pagó aproximadamente 31 millones de dólares por él. Su mecanismo incorpora 20 complicaciones y una caja reversible que permite apreciar dos caras diferentes. Además, estableció un récord como el Patek Philippe más caro vendido en una subasta.

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | Foto: Patek Philippe

4. Breguet Marie-Antoinette Grande Complication | 30 millones de dólares

Este reloj de bolsillo fue encargado en 1782 por un supuesto admirador de la reina María Antonieta. Su mecanismo incluye calendario perpetuo, repetición de minutos y termómetro, entre otras funciones. Después de permanecer en un museo de Jerusalén, fue robado en 1983 y reapareció en 2007. Su historia y complejidad lo convierten en una pieza excepcional.

Breguet Marie-Antoinette Grande Complication | Foto: Getty Images

5. Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette | 26 millones de dólares

Este modelo está formado por numerosos segmentos decorados con 576 diamantes. Según la historia que acompaña a la pieza, habría sido un regalo para la reina Isabel II por su 60.º aniversario. Su principal particularidad técnica es el calibre 101, un mecanismo diminuto considerado uno de los movimientos mecánicos más pequeños del mundo.

Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette | Foto: Internet

6. Chopard 201 Carat | 25 millones de dólares

Su nombre hace referencia a la impresionante cantidad de piedras preciosas que incorpora. Entre ellas destacan tres diamantes principales: uno rosa de 15 quilates, otro azul de 12 y uno blanco de 11. En total, reúne 874 diamantes de diferentes tamaños, formas y tonalidades, convirtiéndose en una pieza que combina relojería y joyería.

Chopard 201 Carat | Foto: @watchalfavit

7. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication | 24 millones de dólares

Fabricado en 1933 para el banquero y coleccionista Henry Graves Jr., este reloj de bolsillo cuenta con 24 complicaciones. Entre sus funciones permite consultar un calendario perpetuo, los horarios de salida y puesta del sol y un mapa celeste basado en el cielo de Nueva York. En 2014 alcanzó un precio récord durante una subasta de Sotheby’s.

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication | Foto: Getty Images

8. Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure | 18 millones de dólares

Este reloj presenta un mecanismo tourbillon y un diseño esqueletizado acompañado de 260 quilates de diamantes de color esmeralda. Su elaboración requirió un proceso especialmente minucioso, pues la búsqueda y el tratamiento de las piedras preciosas habrían tomado tres años y medio, según información de Forbes.

Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure | Foto: Jacob & Co.

9. Rolex Cosmograph Daytona ‘Paul Newman’ | 17,8 millones de dólares

Este reloj perteneció al actor Paul Newman y fue un obsequio de su esposa, Joanne Woodward. Después de permanecer desaparecido durante más de tres décadas, reapareció en 2016. Finalmente, fue vendido en una subasta por 17,8 millones de dólares. En su diseño conserva el grabado «Drive Carefully», relacionado con la pasión del actor por las carreras de automóviles. El dinero recaudado se destinó a una fundación creada por su hija.

Rolex Cosmograph Daytona Paul Newman | Foto: @phillipswatches

10. Patek Philippe Ref. 1518 de acero inoxidable | 11 millones de dólares

De este modelo solamente se conocen cuatro ejemplares fabricados en acero inoxidable. Fue el primer reloj de Patek Philippe con calendario perpetuo elaborado en este material. Uno de ellos alcanzó más de 11 millones de dólares en una subasta realizada en noviembre de 2016, consolidándose como una pieza muy apreciada por los coleccionistas, según informa la revista GQ.

Patek Philippe Ref. 1518 de acero inoxidable | Foto: Getty Images

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