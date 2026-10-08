icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El investigador Luca Toscani de Col (arriba a la derecha) trabajando en el reloj nuclear en el laboratorio de Viena.
El investigador Luca Toscani de Col (arriba a la derecha) trabajando en el reloj nuclear en el laboratorio de Viena.
/ Matthias Heisler, TU Wien
Por Agencia EFE

Dos equipos independientes liderados por investigadores austriacos y chinos presentan este miércoles en sendos artículos en la revista Nature prototipos de relojes nucleares funcionales basados ​​en isótopos de torio-229.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.