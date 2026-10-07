icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Real Academia de las Ciencias Sueca ha otorgado este miércoles el Premio Nobel de Medicina. (Imagen creada por IA)
La Real Academia de las Ciencias Sueca ha otorgado este miércoles el Premio Nobel de Medicina. (Imagen creada por IA)
Por Agencia EFE

La Real Academia de las Ciencias Sueca ha premiado este miércoles al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por haber resuelto uno de los grandes misterios de la Química, cómo surge la homoquiralidad en la naturaleza. Pero en qué consiste este fenómeno con implicaciones directas en el desarrollo de fármacos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.