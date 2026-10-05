La ronda de ganadores de los Nobel continuará mañana con el de Física y, en días sucesivos, con los de Química, Literatura, de la Paz y Economía. (Imagen creada por IA)
La ronda de ganadores de los Nobel continuará mañana con el de Física y, en días sucesivos, con los de Química, Literatura, de la Paz y Economía. (Imagen creada por IA)
Por Redacción EC

Como un “interruptor de luz”. Así suele describirse la optogenética, el método reconocido con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, concedido a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de esta técnica.

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