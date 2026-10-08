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Dos moléculas casi iguales, efectos muy distintos: el problema que resolvió el Nobel de Química 2026

“En química, una molécula y su imagen en el espejo pueden parecer casi iguales, pero la diferencia entre una y otra puede cambiarlo todo”.

    Myra E. Flores
    Por

    Doctora en Química y divulgadora de la ciencia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: nobelprize.com
    Foto: nobelprize.com

    A comienzos de la década de 1960, miles de familias enfrentaron una tragedia que cambiaría para siempre la manera de mirar la seguridad de los medicamentos. La talidomida, un sedante que también había sido administrado a mujeres embarazadas, quedó asociada a graves malformaciones congénitas en miles de niños.

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