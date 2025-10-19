Diariamente, el correr de las manecillas nos apremia, y sin dudas repercute en esa cotidianeidad que logra ser alterada cada año, y hasta dos veces, sobre suelo ibérico donde se establece el denominado horario de invierno. Hoy España es uno de los países que a nivel global llama la atención porque el gobierno de turno hace que sus ciudadanos adelanten y retrasen reloj, según corresponda, y lo termina determinando ley europea mediante la cual se dispone dicha variación desde fecha puntual del décimo mes del año.

¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORARIO EN ESPAÑA?

La ley que avala el segundo cambio de horario en particular dentro del territorio de la península ibérica, expresa que los principales motivos de la conversión anual establecida, radica básicamente en la necesidad de ahorrar energía, y aminorar el consumo de electricidad en electrodomésticos y bombillas de luz, por ejemplo.

Con respecto al inicio del invierno en España, toma en cuenta que desde el domingo 26 de octubre tienes que estar pendiente a la regulación de tus dispositivos móviles, y a partir de las 3 a.m., es decir que cuando las manecillas del reloj marquen esa hora de la madrugada, deberás efectuar el respectivo atraso hasta las 2 de la mañana.

En relación a la normativa que termina regulando el cambio de horario anualmente, resulta importante destacar que el Real Decreto 236/2002 del 1 de marzo, hoy continúa estableciendo la “hora de comienzo y fin del período de la hora de verano”, y con ello definiéndose los ajustes a las manecillas de los relojes cuando arranca nueva época estacionaria.

A propósito de las ciudades españolas involucradas en esta variación anual, los habitantes de tanto Islas Canarias como Baleares y también Melilla, asimismo deben tener en cuenta el retraso de una hora que se hará efectivo a partir de las 3 a.m. del domingo 26 de octubre, y por lo cual terminará convirtiéndose en la jornada más larga de 2025.

EL DECRETO ESPAÑOL POR EL CUAL SE ESTABLECE LA HORA DE VERANO OFICIALMENTE

Han transcurrido más de 100 años desde que la primera norma sobre el cambio de horario, fuera publicada en España, el país que junto a otros pertenecientes a la Unión Europea (UE), se rige actual y oficialmente por el adelanto y retraso de huso a fin de aprovechar las horas de luz, y contribuir así con el ahorro energético.

“La decisión de adelantar la hora oficial por el tiempo de una hora durante los meses con mayor cantidad de horas de luz se ha venido adoptando en España y en otros países desde las primeras décadas del siglo XX”, hoy refiere el propio Real Decreto 236/2002 del 1 de marzo que 20 años después cuenta con la Orden PCM/186/2022 a partir de la cual se publica el siguiente calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026:

En 2022, el horario de invierno arrancó el domingo 30 de octubre .

. En 2023, el horario de invierno arrancó el domingo 29 de octubre .

. En 2024, el horario de invierno arrancó el domingo 27 de octubre .

. En 2025, el horario de invierno arranca el domingo 26 de octubre .

. En 2026, el horario de invierno arrancará el domingo 25 de octubre.

Su cumplimiento figura previsto y detallado en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002 del 1 de marzo, y en cuanto a la terminación del período de la hora de verano que da lugar al invierno, te confirmamos que regirá desde las “tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias)” de las fechas indicadas líneas arriba, sufriendo así la hora oficial española, un retraso ascendente a los 60 minutos, por lo cual, por ejemplo, el domingo 26 de octubre “tendrá una duración oficial de veinticinco horas”.

ESTO PUEDE SUCEDERTE POR EL CAMBIO DE HORARIO EN ESPAÑA, SEGÚN ESPECIALISTAS

Resulta clave vivir en completa armonía tratando de evitar desajustes que con respecto al cambio de horario, hoy repercuten negativamente en la salud de los ciudadanos españoles, tal y como lo precisan diversos especialistas.

Según lo refiere, por ejemplo, la American Heart Association, el adelantamiento de 1 hora en relojes y dispositivos móviles, puede terminar generando ataques al corazón y hasta derrames cerebrales en días posteriores a la modificación puntual, mientras desde la Universidad de Chile precisan que trastornos como la somnolencia o el insomnio son algunos de los otros efectos asociados con respecto a ello.

Asimismo, el Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, indica acerca del cambio de horario de manera generalizada, que puede también “causar estragos en el bienestar mental y físico de las personas a corto plazo”, e incluso alterar nuestros ritmos circadianos, y “los ciclos naturales de 24 horas del cuerpo que regulan funciones clave como el apetito, el estado de ánimo y el sueño”.