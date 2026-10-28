Horóscopo de hoy, miércoles 28 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, miércoles 28 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 28 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: iniciativas de otros le traerán complicaciones nuevas, pero sabrá resolverlas. Amor: momento para evitar las decisiones apresuradas que lastimen sentimientos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta laboral en las que su experiencia será la mejor valorada. Amor: su fuerte encanto influenciará al entorno y habrá alguien que no lo pasará por alto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una buena oportunidad llegará y no la dejará pasar; el éxito se avecina. Amor: querrá tomar iniciativas para renovar la relación, pero quizá no le comprendan.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: consultas realizadas de carácter legal serán positivas para efectuar mejoras. Amor: parecerá que su demanda es excesiva en la relación pero serán muestras de afecto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: querrán que apure resultados que necesitan más tiempo pero los convencerá. Amor: llega la hora de cerrar una herida del pasado para sanar y mirar hacia el futuro.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá una idea muy requerida que le hará sentir el gran desafío. Amor: un encuentro fortuito llenará los momentos de una alegría y esperanza inolvidables.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: superará dificultades con su capacidad para manejar la persuasión. Amor: momentos de confusión y dudas no serán buena base para iniciar una relación nueva.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cierta falta de solidez en el entorno provocará alguna falla o error. Amor: poco a poco y casi sin que se dé cuenta, una cita formal pasará a ser un romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se basará en ideas que no son bien comprendidas. Amor: tendrá una gran afinidad con una bella persona y desatará respuestas amorosas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: creará el plan para resolver una situación económica complicada. Amor: ejercerá un rol destacado en la relación por su capacidad para expresar afecto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros serán la base para plantear un nuevo proyecto. Amor: su irresistible encanto atraerá a la bella persona que hará renacer una fuerte calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para ver las cosas tal como son y tomar decisiones correctas. Amor: su intuición le guiará hacia alguien con quien pasará momentos inolvidables.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: OPTIMISTA Y PROYECTADA AL FUTURO AUNQUE NO BRILLE POR SU DIPLOMACIA.

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