Comprar celulares, ropa o vitaminas desde el teléfono móvil es una alternativa práctica para ahorrar tiempo y encontrar productos sin salir de casa. En pocos pasos es posible comparar precios, revisar catálogos y completar un pedido desde cualquier lugar. Sin embargo, esta facilidad también puede convertirse en un riesgo cuando se realizan operaciones en páginas poco confiables o se utilizan métodos de pago sin protección. Los ciberdelincuentes aprovechan las compras por internet para crear tiendas falsas, enviar mensajes engañosos y obtener información bancaria. Por ello, antes de aprovechar una oferta o confirmar una transacción, es importante tomar precauciones para proteger el dinero y evitar cargos inesperados. Conoce qué medidas debes aplicar al comprar desde tu celular y cómo identificar engaños antes de pagar.

¿QUÉ CONSEJOS DEBES SEGUIR PARA COMPRAR POR INTERNET SIN EXPONER TU DINERO?

La seguridad empieza antes de entrar a una tienda virtual. Sigue estas recomendaciones antes de completar cualquier compra en línea:

Conéctate desde una red segura

No ingreses información bancaria si estás conectado al wifi gratuito de restaurantes o centros comerciales. Estas redes pueden permitir que terceros intercepten los datos. Es preferible usar la conexión de casa o los datos móviles. Apaga el wifi y el bluetooth si no los necesitas, para evitar conexiones automáticas con dispositivos desconocidos. Si utilizas una VPN, contrata un servicio reconocido, pues no todos ofrecen la protección que prometen.

Comprueba la tienda antes de pagar

Antes de escribir los datos de tu tarjeta, verifica que la dirección comience con “https://” y aparezca el candado del navegador. Estos elementos indican que la comunicación está cifrada, pero no aseguran que el vendedor sea confiable. Sospecha de precios demasiado bajos, páginas que solo aceptan transferencias o comercios sin datos de contacto. Si no conoces la tienda, consulta opiniones de compradores y prioriza plataformas reconocidas, como Amazon, eBay o Mercado Libre.

Elige un medio de pago protegido

Evita la tarjeta de débito, que brinda menos respaldo ante operaciones sospechosas que la de crédito. También puedes usar billeteras digitales como Apple Wallet o Google Wallet: no comparten con el comercio el número real de tu tarjeta, sino un código asociado a la aplicación. PayPal cumple una función parecida al intermediar entre el vendedor y tus datos de pago. Revisa tus movimientos bancarios para detectar cobros desconocidos.

/ Su Arslanoglu

Protege el celular y tus cuentas

Activa el desbloqueo biométrico y establece una clave difícil de adivinar, con letras, números y símbolos. Mantén actualizado el sistema operativo para corregir vulnerabilidades. Además, crea contraseñas distintas para cada cuenta y habilita la autenticación multifactor, que solicita una verificación adicional al iniciar sesión.

Identifica los mensajes fraudulentos

El ‘phishing’ es una estrategia que utilizan los ciberdelincuentes para robar información personal y bancaria. Para ello, envían correos o mensajes de texto que imitan a empresas conocidas y solicitan datos confidenciales. Ante estas situaciones, evita abrir enlaces o proporcionar información y, si tienes dudas, comunícate con la compañía mediante sus canales oficiales. Asimismo, descarga aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y evita las que provengan de remitentes desconocidos.

Finalmente, guarda la confirmación de cada pedido, pues puede servirte para gestionar una devolución o reclamar un cobro indebido, según señala Infobae.

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