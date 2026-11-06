¿Vas a comprar celulares, ropa o vitaminas? Sigue estos consejos para no exponer tu dinero | Foto: Magnific
¿Vas a comprar celulares, ropa o vitaminas? Sigue estos consejos para no exponer tu dinero | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Comprar celulares, ropa o vitaminas desde el teléfono móvil es una alternativa práctica para ahorrar tiempo y encontrar productos sin salir de casa. En pocos pasos es posible comparar precios, revisar catálogos y completar un pedido desde cualquier lugar. Sin embargo, esta facilidad también puede convertirse en un riesgo cuando se realizan operaciones en páginas poco confiables o se utilizan métodos de pago sin protección. Los ciberdelincuentes aprovechan las compras por internet para crear tiendas falsas, enviar mensajes engañosos y obtener información bancaria. Por ello, antes de aprovechar una oferta o confirmar una transacción, es importante tomar precauciones para proteger el dinero y evitar cargos inesperados. Conoce qué medidas debes aplicar al comprar desde tu celular y cómo identificar engaños antes de pagar.

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