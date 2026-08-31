El café de cada mañana puede pasar de ser un gusto reconfortante a una bebida amarga, aguada o sin aroma por pequeños descuidos que muchas veces repetimos sin notarlo. Desde guardar mal los granos o el café molido hasta usar agua demasiado caliente, recalentar la taza del día anterior o calcular las cantidades “al ojo”, ciertos hábitos pueden cambiar por completo el resultado. La buena noticia es que no hace falta comprar productos costosos para preparar una mejor taza en casa. Basta con cuidar la frescura, la proporción entre café y agua, la limpieza de los utensilios y la temperatura. En esta nota te cuento qué sí conviene hacer para conservar el sabor y el aroma de tu café diario, además de los errores más comunes que deberías evitar desde hoy.

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Las claves para disfrutar una mejor taza de café en casa

Preparar el mejor café no es complicado, solo requiere atención a pequeños detalles. Los expertos de Whatshome comparten cuatro recomendaciones sencillas para lograr una mejor taza desde casa. Así, cada momento puede convertirse en una oportunidad para disfrutar y valorar la riqueza de este producto nacional.

Elige un grano de calidad y mantenlo fresco: opta por productos de origen peruano y guárdalos en un recipiente hermético, lejos de la luz, el calor y la humedad. Así conservarás sus propiedades por más tiempo y disfrutarás una taza con mayor aroma y sabor.

opta por productos de origen peruano y guárdalos en un recipiente hermético, lejos de la luz, el calor y la humedad. Así conservarás sus propiedades por más tiempo y disfrutarás una taza con mayor aroma y sabor. Muévelo justo antes de prepararlo: este es un paso clave. El café recién molido conserva mejor sus aromas y matices. Además, ajusta el grosor de la molienda según la forma en la que lo utilices para obtener una bebida más intensa y sabrosa.

este es un paso clave. El café recién molido conserva mejor sus aromas y matices. Además, ajusta el grosor de la molienda según la forma en la que lo utilices para obtener una bebida más intensa y sabrosa. Elige el método que más se adapte a tu gusto: cada técnica ofrece resultados distintos, desde bebidas más ligeras hasta opciones más intensas. Por ejemplo, la prensa francesa de Whatshome ofrece una extracción uniforme que permite apreciar mejor las notas naturales de cada grano.

cada técnica ofrece resultados distintos, desde bebidas más ligeras hasta opciones más intensas. Por ejemplo, la prensa francesa de Whatshome ofrece una extracción uniforme que permite apreciar mejor las notas naturales de cada grano. Encuentra la proporción ideal de agua: la relación entre el café y el agua influye directamente en la intensidad de la bebida. Probar distintas proporciones te permitirá encontrar el equilibrio que mejor se adapte a tu gusto.

Con pequeños ajustes durante el proceso, es posible obtener una bebida más equilibrada y llena de sabores. (Foto: Helena Lopes / Pexels)

Errores a evitar al preparar el café

“A veces se cree que todo es responsabilidad del grano, cuando en realidad el problema suele estar en cómo se usa la cafetera. El agua demasiado caliente, una molienda que no corresponde al método de preparación o una máquina que no se limpia frecuentemente son los errores comunes, pero también los más fáciles de corregir”, explicó Eduardo Triana, gerente de producto para la región andina de Electrolux.

Temperatura y calidad del agua equivocadas: es mejor usar agua filtrada a una temperatura de entre 90°C y 96°C. Si la supera (100°C o punto de hervor), hierve directamente sobre el café, degradando los compuestos químicos naturales, eliminando su aroma y dejándolo sumamente amargo.

es mejor usar agua filtrada a una temperatura de entre 90°C y 96°C. Si la supera (100°C o punto de hervor), hierve directamente sobre el café, degradando los compuestos químicos naturales, eliminando su aroma y dejándolo sumamente amargo. Molido incorrecto para el método de preparación: una molienda muy fina en cafeteras de filtro sobreextrae el café y lo vuelve amargo; una molienda muy gruesa en cafeteras espresso lo deja débil y con menos sabor. Actualmente, equipos modernos como la Electrolux Touch ECM70 ofrecen filtros dedicados para café molido simple o doble, una cuchara medidora con prensador integrado para nivelar la molienda e incluso compatibilidad directa con sachets y un adaptador especial para cápsulas Nespresso, garantizando la molienda exacta en cada formato.

una molienda muy fina en cafeteras de filtro sobreextrae el café y lo vuelve amargo; una molienda muy gruesa en cafeteras espresso lo deja débil y con menos sabor. Actualmente, equipos modernos como la Electrolux Touch ECM70 ofrecen filtros dedicados para café molido simple o doble, una cuchara medidora con prensador integrado para nivelar la molienda e incluso compatibilidad directa con sachets y un adaptador especial para cápsulas Nespresso, garantizando la molienda exacta en cada formato. Cafetera sucia o con residuos: los aceites que quedan en el filtro, la jarra o el portafiltro siguen oxidándose después del uso y, si no se limpian o reemplazan, pueden transferir sabores rancios a cada nueva preparación, incluso si el café es de alta calidad. Es recomendable limpiar la cafetera después de cada uso. Por ello, es mejor cafeteras con depósitos de agua y leche totalmente extraíbles para lavarse por separado de forma cómoda.

los aceites que quedan en el filtro, la jarra o el portafiltro siguen oxidándose después del uso y, si no se limpian o reemplazan, pueden transferir sabores rancios a cada nueva preparación, incluso si el café es de alta calidad. Es recomendable limpiar la cafetera después de cada uso. Por ello, es mejor cafeteras con depósitos de agua y leche totalmente extraíbles para lavarse por separado de forma cómoda. Café mal almacenado: una vez que el café se encuentra molido, inicia un proceso de degradación. Guardar el café molido en envases sin cerrar o cerca de fuentes de calor acelera la pérdida de aroma y potencia el amargor al momento de prepararlo.

una vez que el café se encuentra molido, inicia un proceso de degradación. Guardar el café molido en envases sin cerrar o cerca de fuentes de calor acelera la pérdida de aroma y potencia el amargor al momento de prepararlo. Proporción incorrecta de agua y café: usar menos café del recomendado para “ahorrar” produce una bebida aguada, mientras que demasiado café por taza de agua resulta en una infusión amarga. Lo ideal es, por cada siete u ocho gramos de café, servir 100 mililitros de agua. En cafeteras automáticas como la Electrolux Touch ECM70, este error de cálculo manual puede ser evitado gracias a su panel táctil con 6 funciones de control que automatizan la dosificación de agua para espresso simple o doble, cappuccino y latte, garantizando un balance siempre perfecto.

El agua demasiado caliente, una molienda que no corresponde al método de preparación o una máquina que no se limpia frecuentemente son los errores comunes. (Foto: Electrolux)

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