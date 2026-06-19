El pisco transforma cualquier reunión en casa en una experiencia llena de sabor y tradición. Sus notas se adaptan tanto a preparaciones refrescantes como a combinaciones más complejas, lo que lo convierte en la base perfecta para cócteles fáciles de preparar. En esta selección encontrarás 2 recetas que celebran la versatilidad del pisco y que están pensadas para sorprender a tus invitados o simplemente para darte un gusto durante una tarde tranquila en el fin de semana. Para hacerlos no necesitas ser un mixólogo experimentado, sino seguir al pie de la letra el paso a paso. Disfrútalas en familia, con amigos o tu pareja para acompañar una cena informal o una buena charla con música y bocaditos.

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Brinda en casa: recetas fáciles con pisco

Victoria Collins

Ingredientes:

1 ¾ onzas de pisco Gran Cruz

¼ onzas de jugo de limón

Pink soda Mr. Perkins

Hielo al gusto

Limón para decorar

Preparación:

Primero, coloca en un vaso una gran cantidad de hielo. Agrega Pisco Gran Cruz, seguido del zumo de limón. Rellenar con pink soda y darle una suave removida. Finalmente, integrar una rodaja de limón en la parte superior a modo de decoración.

2. Machu Picchu

Ingredientes:

2 onzas de pisco Gran Cruz

5 onzas de jugo de naranja

½ onza de crema de menta

1 onza de jarabe de goma

5 cubos de hielo

Preparación:

En una copa colocar el Pisco Gran Cruz y el jugo de naranja. Luego, mezclar. Añadir el hielo y verter el jarabe de granada por las paredes de la copa. Colocar la crema de menta con ayuda de una cuchara. Termina la decoración con una medialuna de naranja. Al momento de beber, desplazar el sorbete de abajo hacia arriba para poder disfrutar de los tres sabores.

Estas recetas fueron compartidas por los especialistas de Gran Cruz, marca peruana de pisco que fue distinguida con la Medalla Doble Oro en el San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2026, uno de los certámenes de bebidas espirituosas más importantes e influyentes del mundo. Para obtenerla, un producto debe recibir de manera unánime la calificación de Oro por parte de todos los jueces de su panel, en una cata realizada sin conocer la marca, origen, productor ni precio del destilado.

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