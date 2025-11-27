Su olor a madera lo hace inigualable y si bien muchos se sienten expertos bebiéndolo en diversas reuniones o en un bar, pocos son los que saben cómo utilizar los 5 sentidos para identificar que en sus copas tienen un producto de alta calidad. Si eres amante del ron, es importante que conozcas cómo sacarle el máximo provecho a la experiencia de saborear un buen sorbo.

Este destilado que proviene de la caña de azúcar es uno de los licores más consumidos a nivel mundial y bien se sabe que mientras más tiempo de añejamiento pasa en barrica, mejor es su calidad; sin embargo, no es lo único en lo que te debes fijar.

La procedencia también es clave y mejor aún si viene de lugares con climas tropicales; además, el color (no siempre el más oscuro es el mejor), olor (madera, vainilla, nueces, dulce), y sabor son puntos que debes considerar.

Disfrutar de un buen ron se puede convertir en un viaje único multisensorial. (Foto: @flordecanaexperiencia.pe / Instagram)

Usa tus 5 sentidos para identificar un buen ron

Vista: Gira la copa y observa el color ámbar oscuro. Los colores más oscuros suelen indicar más tiempo de añejamiento. También notarás que es brillante y al girarlo en la copa podrás observar cómo se desliza por las paredes formando “lágrimas”. Olfato: Acerca la nariz a la copa sin acercarte demasiado para evitar el ardor del alcohol. Disfruta el aroma con notas a vainilla, madera y cacao oscuro. Un ron de calidad tendrá una mezcla de aromas armoniosos. Gusto: Toma un sorbo pequeño y deja que el ron repose en tu lengua durante unos segundos para que las papilas gustativas se acostumbren al alcohol. Degusta las notas dulces de nueces y almendras. Un acabado exquisitamente suave que podrás disfrutar solo con hielo. Un buen ron deja un final limpio, equilibrado y prolongado. “Lo que pasa con Flor de Caña a través de todo nuestro portafolio es que es suave, no es tan invasivo, fuerte en el paladar y no nos quema”, agregó Luis Báez, Embajador Global Flor de Caña. Un buen tip es probarlo con un pedazo de chocolate amargo y antes de que se acabe en boca tomar otro sorbo para crear un maridaje perfecto. Tacto: Pon un par de gotas de ron puro en tu mano y al frotarlas podrás comprobar que tiene 0% de azúcar. Si te queda una sensación pegajosa, lo más probable es que el producto tenga algún endulzante o colorantes artificial. La idea es que tus manos queden secas y oliendo ligeramente a madera. Oído: El sonido de un buen brindis es el mejor cierre para tu experiencia. También lo puedes usar para oír los hielos al deslizarse en el vaso.

“Es un ron añejado naturalmente, sin azúcar ni ingredientes artificiales, con certificaciones Carbono Neutral y Fair Trade, que nace al pie de un volcán y representa cinco generaciones de maestría ronera desde 1890. Para las personas que están cuidándose, si lo toman solo, en las rocas o con agua, solo están consumiendo 60 calorías por onza”, agregó Luis Báez quien llegó a Perú para presentar el lanzamiento más exclusivo de la marca con el que celebran su 135 aniversario, el Flor de Caña 35 Años, añejado de manera natural y sostenible durante más de tres décadas en barricas de roble blanco americano en la reserva privada de la familia en Nicaragua. Solo 350 decanters de cristal (700 ml) estarán disponibles a nivel mundial, con un precio de US$4,000 cada uno.

La botella edición especial tiene siluetas y relieves esculpidos que evocan las líneas del volcán San Cristóbal, capturando su fuerza y belleza atemporal. Acabado a mano y pulido a la perfección, el decanter resalta los tonos cálidos y dorados del extraordinario líquido en su interior. (Foto: @flordecana.pe / Instagram)

