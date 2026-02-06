No importa si vives lejos del país: mientras tengas una copa de pisco sour en la mano, siempre habrá un pequeño rincón peruano en tu mesa. (Foto: Freepik)
No importa si vives lejos del país: mientras tengas una copa de pisco sour en la mano, siempre habrá un pequeño rincón peruano en tu mesa. (Foto: Freepik)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

El pisco sour es mucho más que un cóctel: es una forma deliciosa de disfrutar la bebida emblema del Perú y sentirte más cerca del país sin importar donde estés. Y es que su sabor que equilibra perfectamente lo cítrico, lo dulce y lo intenso del pisco crea una experiencia refrescante que conquista paladares no solo aquí, sino a lo largo de todo el mundo ya que cada vez más bares lo incorporan en su carta y todo aquel que visitó alguna vez el país y volvió al suyo, de seguro quiere volver a probarlo. Gracias a su creciente popularidad internacional, hoy es cada vez más fácil encontrar pisco peruano y disfrutar de este clásico en distintos rincones del mundo, especialmente en Estados Unidos. En muchos estados con fuerte presencia latina, como California, Florida o Nueva York, el pisco ya se ha ganado un espacio y con estas recetas estará todo listo para ser el protagonista de tus reuniones y celebraciones sin salir de casa. Solo necesitas unos buenos ingredientes y un poco de creatividad para preparar versiones de diferentes sabores, desde las más clásicas hasta las más frutales.

Recetas para enriquecer la experiencia del clásico pisco sour

Ernesto Ramírez Castillo, sumiller y docente de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola, compartió tres recetas de pisco sour para disfrutar en familia o con amigos.

1. Pisco Sour Catedral

Ingredientes:

  • 4 oz de pisco
  • 1 oz de jarabe de goma
  • 1 oz de jugo de limón
  • 1 clara de huevo
  • Hielo
  • Bitter (amargo de Angostura)

Preparación:

  1. En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma y el jugo de limón.
  2. Incorporar el hielo para enfriar la mezcla.
  3. Agitar.
  4. Añadir la clara de huevo y volver a agitar por unos segundos.
  5. Preparar una copa voluminosa previamente enfriada.
  6. Colar y servir la mezcla.
  7. Decorar con tres gotas de amargo de Angostura.

2. Chicha sour

Ingredientes:

  • 3 oz de macerado de maíz morado en pisco
  • 1 oz de jarabe de goma
  • 1 oz de jugo de limón
  • 1 clara de huevo
  • Hielo
  • Canela

Preparación:

  1. En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma, el jugo de limón y la clara de huevo. Mezclar suavemente.
  2. Incorporar el hielo para enfriar la bebida.
  3. Agitar nuevamente.
  4. Servir en una copa voluminosa previamente fría.
  5. Colar la mezcla y servir.
  6. Decorar con un poco de canela.

3. Maracuyá sour

Ingredientes:

  • 3 oz de pisco
  • 1 oz de jarabe de goma
  • 1 o 1 ½ oz de esencia de maracuyá
  • 1 clara de huevo
  • Hielo
  • Bitter (amargo de Angostura) o pepas de maracuyá

Preparación:

  1. En una coctelera, agregar el pisco, el jarabe de goma, el jugo de maracuyá y la clara de huevo. Mezclar levemente.
  2. Añadir el hielo para enfriar la bebida.
  3. Agitar nuevamente.
  4. Servir en una copa voluminosa previamente fría.
  5. Colar la mezcla y servir.
  6. Decorar, de manera opcional, con amargo de Angostura o pepas de maracuyá.
El 7 de febrero, el pisco sour estará de fiesta. (Foto: USIL)
El 7 de febrero, el pisco sour estará de fiesta. (Foto: USIL)

4. Sour Mochero

Esta es una una versión novedosa que destaca por su carácter, equilibrio y conexión con el origen del pisco. Esta propuesta llega de la mano de Pisco Gran Cruz, recientemente reconocido en el Concurso Nacional del Pisco donde obtuvo Medalla de Oro a nivel nacional y regional en la categoría Acholado, y Medalla de Oro regional en la categoría Quebranta, reafirmando su alto estándar de calidad.

Ingredientes:

  • 1.5 oz de Degollador
  • 1oz de Pisco Gran Cruz Quebranta
  • 1oz de zumo de maracuyá
  • 1clara de huevo

Preparación:

  1. En un vaso coctelero, colocar el Degollador, el pisco quebranta, el zumo de maracuyá y la clara de huevo.
  2. Batir enérgicamente durante aproximadamente 30 segundos, hasta lograr una mezcla homogénea y bien emulsionada.
  3. Servir en una copa de cóctel previamente enfriada y disfrutar. Mira el paso a paso de la preparación.

