El ron no solo sirve para preparar un mojito o brindar en una celebración: también puede convertirse en el ingrediente estrella de otros cócteles fáciles, aromáticos y perfectos para compartir en casa. Su sabor dulce, con notas de vainilla, caramelo, frutas o especias según la variedad, combina muy bien con diversos aperitivos. En esta nota te presento tres ideas para aprovechar una botella de ron sin complicarte y sacar tu lado barman sin necesidad de ser experto. Desde una receta tradicional hasta una propuesta con un giro moderno, estas alternativas demuestran que el ron tiene mucho más que ofrecer que un simple trago.

3 recetas con ron que unen tradición y creatividad

Un clásico que no pasa de moda: Bacardí Mojito

Ningún homenaje al ron estaría completo sin el Mojito, uno de los cócteles más emblemáticos de la coctelería cubana, reconocido por su frescura y sencillez.

Ingredientes:

60 ml (2 oz) de ron Bacardí Carta Blanca

30 ml (1 oz) de zumo de limón Tahití recién exprimido (o medio limón cortado en gajos)

8 a 12 hojas de hierbabuena fresca

2 cucharaditas de azúcar blanco extrafino

15 ml de agua con gas o soda

Hielo picado

Preparación:

Macera el azúcar y el zumo de limón en el fondo de un vaso alto. Aplaude las hojas de hierbabuena entre las manos para liberar sus aceites esenciales e incorpóralas presionando ligeramente. Llena el vaso hasta la mitad con hielo picado, agrega el ron y remueve. Completa con más hielo picado y el agua con gas. Decora con una ramita de hierbabuena y una rodaja de limón.

Elegancia tropical: Hotel Nacional

Inspirado en la icónica coctelería caribeña, este trago de autor combina la complejidad de un ron añejo con notas frutales que evocan playas y atardeceres.

Ingredientes:

60 ml (2 oz) de ron Bacardí Reserva Ocho (de preferencia)

15 ml (1/2 oz) de licor de albaricoque

22,5 ml (3/4 oz) de zumo de piña

7,5 ml (1/4 oz) de zumo de lima

7,5 ml (1/4 oz) de sirope de azúcar

Hielo

Preparación:

Añade todos los ingredientes en una coctelera llena de hielo y agita enérgicamente entre 15 y 20 segundos, hasta que esté bien frío. Cuela la mezcla en una copa o vaso con hielo nuevo. Decora con una rodaja de lima o un trozo de piña.

Una propuesta de autor: Volver a Empezar

Cerrando el trío, esta creación de autor propone una experiencia sensorial distinta, en la que el ron dialoga con notas especiadas y texturas poco convencionales en la coctelería.

Ingredientes:

45 ml de ron Bacardí Reserva Ocho

30 ml de ron Bacardí Carta Blanca

55 ml de zumo de manzana verde

15 ml de jarabe de anís estrella

2 dashes de bitter de cacao

20 g de avena

Preparación:

Agrega todos los ingredientes en una coctelera y realiza un doble colado, hasta lograr una textura limpia y aterciopelada.

Con estas tres propuestas, la marca invita a redescubrir el ron más allá del vaso: como protagonista de una historia, una técnica y una celebración compartida, reafirmando su compromiso con la coctelería de calidad y la formación continua de nuevos paladares.