El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó una nueva moneda conmemorativa dedicada al Glorioso Colegio de Educandas del Cusco, institución educativa pública para mujeres fundada en 1825 por Simón Bolívar junto con el Colegio Ciencias, que el año pasado alcanzó los 200 años desde su creación y mantiene una importante trayectoria educativa en la ciudad imperial. La emisión se suma a las piezas especiales que la entidad ha puesto a disposición para recordar acontecimientos e instituciones importantes de nuestro país y cuenta con un diseño relacionado con la historia de este tradicional colegio cusqueño. ¿Qué detalles se pueden encontrar en esta nueva moneda y cuánto se deberá pagar para adquirirla? Conoce cómo luce la pieza y todos los detalles de esta nueva emisión del BCRP.

¿CÓMO LUCE LA NUEVA MONEDA DEL GLORIOSO COLEGIO EDUCANDAS?

La nueva moneda incorpora elementos relacionados con la historia del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco. En el anverso aparece el Escudo de Armas del Perú, acompañado del texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación 2026 y la denominación “Un Sol”.

En el reverso se encuentran los principales detalles de la conmemoración. En el borde de la pieza se lee la frase “Bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco”. En la parte superior figura el logotipo oficial del bicentenario y, a ambos lados, los años 1825 y 2025, que recuerdan los 200 años de la institución.

Como imagen principal, la moneda muestra la puerta de acceso a la Capilla de San Juan de Dios del Colegio de Educandas, uno de los espacios más emblemáticos del centro educativo cusqueño.

Nueva moneda de 1 sol en homenaje al bicentenario del Glorioso Colegio Educandas del Cusco. | Composición EC: Andina

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE ESTA EMISIÓN DEL BCRP?

La moneda fue autorizada mediante la Circular N.° 0022-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano. El Banco Central de Reserva le otorgó curso legal y estableció una emisión máxima de 5.000 unidades.

Estas son sus principales características:

Denominación: S/1.

Aleación: Plata 0.925.

Peso fino: ½ onza troy.

Diámetro: 33 milímetros.

Calidad: Proof.

Canto: Estriado.

Año de acuñación: 2026.

La moneda se encuentra disponible desde el 17 de setiembre de 2026 y forma parte de las emisiones numismáticas del BCRP.

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA MONEDA DE PLATA DEL BCRP?

Aunque la moneda tiene una denominación de S/1 y cuenta con curso legal en el país, el BCRP la vende como una pieza de colección elaborada en plata. Por ese motivo, su precio de venta es de S/159.

El Banco Central informó que el precio oficial puede consultarse en su tienda virtual y que este podrá ser reajustado de acuerdo con la evolución de los costos de producción y del mercado, según informa Infobae.

¿QUÉ OTRAS MONEDAS DE PLATA VENDE EL BCRP?

La tienda virtual del Banco Central de Reserva también ofrece otras monedas conmemorativas de plata dedicadas a hechos e instituciones del país. Entre ellas se encuentran: Centenario del Banco Central de Reserva del Perú, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, el Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, el Bicentenario del nacimiento de Antonio Raimondi, el Bicentenario de la Batalla de Junín y otras conmemoraciones.

VÍDEO RECOMENDADO: