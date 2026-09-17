Por José Templo

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó una nueva moneda conmemorativa dedicada al Glorioso Colegio de Educandas del Cusco, institución educativa pública para mujeres fundada en 1825 por Simón Bolívar junto con el Colegio Ciencias, que el año pasado alcanzó los 200 años desde su creación y mantiene una importante trayectoria educativa en la ciudad imperial. La emisión se suma a las piezas especiales que la entidad ha puesto a disposición para recordar acontecimientos e instituciones importantes de nuestro país y cuenta con un diseño relacionado con la historia de este tradicional colegio cusqueño. ¿Qué detalles se pueden encontrar en esta nueva moneda y cuánto se deberá pagar para adquirirla? Conoce cómo luce la pieza y todos los detalles de esta nueva emisión del BCRP.

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