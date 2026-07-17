El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lanzó una nueva moneda de edición limitada, la cual ya se encuentra disponible para el público mediante sus canales oficiales de distribución. Fabricada en plata y con curso legal, esta pieza se presenta como una propuesta de alto valor para coleccionistas y aficionados a la numismática. Su puesta en circulación ha despertado gran expectativa debido a sus características especiales y su carácter conmemorativo. La moneda sobresale por su detallado diseño, desarrollado con tecnología de grabado de alta precisión, lo que realza su calidad y acabado. Además de su valor monetario, posee un importante significado histórico que la convierte en una de las emisiones más relevantes del año. Gracias a estos atributos, se perfila como una de las piezas más codiciadas tanto por especialistas como por el público interesado en preservar ejemplares de colección.

¿Qué características tiene esta nueva moneda que el público está a la expectativa de su circulación?

La nueva emisión corresponde a una moneda conmemorativa creada para celebrar el 150.º aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La pieza posee un valor nominal de S/1 e incorpora elementos representativos de la historia y el legado de esta casa de estudios. Su diseño rinde homenaje a la infraestructura emblemática de la universidad, así como a las especialidades y al aporte de la institución en la formación de profesionales a lo largo de su trayectoria. El Banco Central de Reserva del Perú dispuso que esta moneda tenga una circulación limitada, lo que incrementa su atractivo entre coleccionistas y aficionados a la numismática. De acuerdo con la Circular N.° 0018-2026-BCRP, difundida en el diario oficial El Peruano, se autorizó una emisión máxima de solo 5.000 ejemplares. Esta restricción en la cantidad disponible convierte a la pieza en una de las más exclusivas de las recientes emisiones conmemorativas.

¿Cómo son las características del anverso y reverso de la moneda teniendo por completo la composición?

La nueva moneda tiene una aleación de plata 0,925, peso fino de ½ onza troy y diámetro de 33 milímetros, así como calidad proof (la más alta en numismática) y canto estriado. En el anverso figura el Escudo de Armas, el texto completo con el nombre del BCR, el año de acuñación y la denominación de un sol; mientras que en el reverso se muestra una composición lineal del Pabellón Central de la UNI, el texto 150 Años, cuyo dígito cero está representado por una rueda de engranaje, y el escudo institucional de la universidad. La pieza incorpora tecnología de grabado láser de alta precisión, que mejora la definición y el acabado de los elementos gráficos. Esto permitió incluir un micrograbado de apenas 0,2 milímetros ubicado en la parte superior del Pabellón Central de la UNI, que reproduce el texto ‘Universidad Nacional de Ingeniería’. Esto dificulta su reproducción e incorpora un nuevo elemento de sofisticación técnica en las monedas acuñadas por la Casa Nacional de la Moneda.

Conoce cómo adquirir alguna de las monedas exclusivas que circularán con la temática sobre la UNI

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la moneda conmemorativa dedicada a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tiene curso legal y ya puede ser adquirida por el público a través de la plataforma oficial de ventas de la entidad. La pieza rinde homenaje a esta casa de estudios, fundada en 1876 por el ingeniero polaco nacionalizado peruano Eduardo Juan de Habich. Su precio de lanzamiento fue fijado en S/149. La adquisición de esta edición será restringida debido a que el BCRP autorizó una emisión máxima de solo 5.000 ejemplares. Esta cantidad limitada busca resaltar el carácter exclusivo de la moneda y aumentar su interés entre coleccionistas y aficionados a la numismática. Por ello, quienes deseen obtenerla deberán realizar la compra mediante los canales oficiales habilitados por la institución.

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