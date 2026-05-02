La conmemoración de los 200 años de vínculos diplomáticos entre Perú y Estados Unidos ha dado lugar a una pieza única que ya despierta gran interés entre coleccionistas y ciudadanos. El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto en circulación una moneda de plata de un sol que no solo posee valor legal, sino también un significado histórico que conecta a ambas naciones. Esta edición limitada destaca por su diseño simbólico, que fusiona elementos representativos de ambos países, así como por sus características técnicas que la convierten en una pieza de alta calidad. Su lanzamiento no ha pasado desapercibido y ya genera expectativa entre quienes buscan adquirirla antes de que se agote. Descubre los detalles artísticos y el proceso para adquirir esta joya acuñada en plata fina.

¿CÓMO ES LA MONEDA QUE CONMEMORA ESTA RELACIÓN HISTÓRICA?

La apariencia de la moneda destaca por unir visualmente dos patrimonios arquitectónicos emblemáticos. En su cara posterior, se aprecia la majestuosidad de la ciudadela de Machu Picchu a la izquierda, acompañada de la fecha 1826, mientras que en el flanco derecho se erige la Torre de la Libertad (ubicada en Miami) junto al año 2026. El diseño se completa con las leyendas “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y el distintivo “PERÚ - USA”.

Por el otro lado, la pieza mantiene la sobriedad institucional al mostrar el Escudo de Armas nacional, el nombre oficial del Banco Central de Reserva del Perú, el valor nominal de “UN SOL” y su fecha de fabricación.

Moneda especial que celebra la relación Perú–EE. UU. | Foto: Andina

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SU VALOR COMERCIAL?

Esta edición especial ha sido elaborada con una pureza de plata de 0,925 y posee un peso de una onza troy. Con un diámetro de 37 milímetros y un acabado tipo “Proof” (brillo de espejo), la moneda presenta un borde estriado que garantiza su calidad numismática. El ente emisor ha limitado la producción a un máximo de 5,000 ejemplares, lo que eleva su atractivo para los inversores.

Actualmente, el costo de venta se ha fijado en S/338, un monto que puede variar en el futuro dependiendo de las fluctuaciones en el precio internacional de los metales preciosos, según informa Infobae.

¿DÓNDE SE PUEDE COMPRAR Y QUÉ RELEVANCIA TIENE SU LANZAMIENTO?

Los interesados en sumar esta pieza a su colección pueden gestionarla directamente a través de la plataforma digital de ventas del BCRP (Tienda Virtual). Durante su presentación oficial, se resaltó que la moneda no es solo un objeto de valor, sino un emblema del lazo humano y social que une a ambos países.

Según las autoridades diplomáticas presentes, como el embajador Bernie Navarro, esta acuñación simboliza un puente entre generaciones y un recordatorio del esfuerzo conjunto por la prosperidad mutua desde que se establecieron los primeros lazos oficiales hace 200 años.

¿QUÉ OTRAS MONEDAS DE PLATA ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO ACTUAL?

El catálogo del Banco Central ofrece diversas alternativas para quienes no logren conseguir el ejemplar de la relación Perú-EE. UU. Entre las piezas más destacadas y buscadas en su portal se encuentran las dedicadas al Centenario del BCRP, así como ediciones que honran los bicentenarios de eventos cruciales como las batallas de Junín y Ayacucho, o la fundación de la Biblioteca Nacional. También figuran homenajes a personajes ilustres como Antonio Raimondi y Ricardo Palma, manteniendo todas ellas estándares similares de peso y pureza en metal precioso.

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