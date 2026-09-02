Cambio de dólar en Perú. Foto: Jorge Cerdán GEC
Cambio de dólar en Perú. Foto: Jorge Cerdán GEC
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,355, frente al cierre previo de S/3,363, en línea con el retroceso de 0.14% del índice del dólar global (DXY), que se ubica alrededor de los 99.23 puntos. El movimiento se da luego de la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos, que muestran señales de desaceleración en el mercado laboral.

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