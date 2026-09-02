El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,355, frente al cierre previo de S/3,363, en línea con el retroceso de 0.14% del índice del dólar global (DXY), que se ubica alrededor de los 99.23 puntos. El movimiento se da luego de la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos, que muestran señales de desaceleración en el mercado laboral.

“Los recientes datos de empleo privado en Estados Unidos muestran una creación de 38 mil puestos, por debajo de los 47 mil esperados y de los 46 mil registrados previamente, lo que ejerce una presión moderadamente bajista sobre el dólar. Sin embargo, la prioridad de la Fed continúa siendo la estabilidad de precios y la evolución de los mercados energéticos limita el movimiento”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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Huayta sostuvo también que, en el plano internacional, el mercado seguirá atento a la postura de la Reserva Federal, luego de que John C. Williams, presidente de la Fed de Nueva York, señalara que una subida de tasas este mes aún no está definida, aunque la estabilidad de precios continúa siendo una prioridad.

A ello se suma la evolución del petróleo, con el Brent bordeando los US$ 97 y el WTI en US$ 91, en medio de incidentes navales en el Estrecho de Ormuz que amenazan el tránsito del 20% del crudo mundial. La próxima referencia será el PMI de Servicios ISM de EE. UU. de agosto, que se publicará mañana.

“En el mercado local, el avance de los commodities también brinda soporte a la oferta de dólares, con la plata subiendo 1.91%, el cobre 1.47% y el oro 1.02%. Además, será importante observar la dinámica de liquidez asociada a los vencimientos del BCRP por S/600 millones en Repo de Valores y S/2,554.7 millones en Depósitos BCRP, cuya renovación en el mercado interbancario será relevante para evitar presiones sobre el tipo de cambio”, agregó Huayta.