El dólar estadounidense se cotiza en 17.6425 pesos mexicanos para el cumplimiento de obligaciones denominadas en moneda extranjera este lunes 28 de septiembre de 2026, de acuerdo con la referencia vigente del Banco de México (Banxico) . El último tipo de cambio FIX determinado por el banco central fue de 17.7100 pesos por dólar el viernes 25 de septiembre, mientras que el valor publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplicable para pagos es de 17.6425 pesos.

Precio del dólar en México hoy, lunes 28 de septiembre

El tipo de cambio es una referencia esencial para quienes compran dólares, reciben remesas, hacen pagos internacionales, viajan a Estados Unidos o necesitan calcular compromisos financieros pactados en esa moneda.

Para este lunes, Banxico mantiene como tipo de cambio aplicable para pagos el valor publicado previamente en el DOF. Esto se debe a que el FIX se determina exclusivamente en días hábiles bancarios y se divulga a partir de las 12:00 horas ; además, el tipo publicado en el Diario Oficial entra en vigor para calcular obligaciones al siguiente día hábil bancario.

Dato Cotización / información Tipo de cambio para pagos hoy 17.6425 MXN por USD Último tipo de cambio FIX determinado 17.7100 MXN por USD Fecha del último FIX Viernes 25 de septiembre de 2026 Valor publicado en el DOF 17.6425 MXN por USD Diferencia entre FIX y referencia para pagos 0.0675 pesos Equivalencia de 1 dólar 17.6425 pesos mexicanos Equivalencia de 100 dólares 1,764.25 pesos mexicanos Equivalencia de 500 dólares 8,821.25 pesos mexicanos Equivalencia de 1,000 dólares 17,642.50 pesos mexicanos

Fuente: Banco de México. Cálculos elaborados con el tipo de cambio aplicable de 17.6425 pesos por dólar.

¿Por qué el tipo de cambio de Banxico no es igual al bancario?

El FIX de Banxico funciona como una referencia oficial vinculada a obligaciones financieras y operaciones formales, pero no representa una tarifa única obligatoria para todas las transacciones de ventanilla. El banco central lo calcula a partir de un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables en el segundo día hábil bancario posterior.

En cambio, los bancos y las casas de cambio agregan un margen comercial al precio de compra o venta. Ese diferencial cubre costos operativos, logística de efectivo, riesgo cambiario y condiciones de mercado. Por ese motivo, una persona que compre dólares suele enfrentar un tipo de cambio superior al de referencia, mientras que quien venda dólares recibe una cotización menor.

También influyen factores como:

La oferta y demanda de dólares en el mercado.

Los datos de inflación, empleo y tasas de interés en México y Estados Unidos.

Las decisiones de Banxico y de la Reserva Federal estadounidense.

La actividad comercial, las remesas y los flujos de inversión.

La percepción de riesgo global y los movimientos de otras divisas.

La diferencia entre el último FIX de 17.7100 y el tipo de cambio aplicable hoy de 17.6425 pesos ilustra que las referencias oficiales pueden corresponder a distintos momentos de cálculo y publicación.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Si se necesita comprar o vender dólares este lunes, lo más útil es tomar el tipo de cambio de Banxico como una guía, pero revisar el precio final de la institución donde se realizará la operación. En particular, hay que verificar si la cotización mostrada corresponde a compra o venta, si aplica para efectivo, transferencia o tarjeta, y si incorpora comisiones.

Para obligaciones contractuales, fiscales, aduaneras o financieras denominadas en dólares y pagaderas dentro de México, debe emplearse la referencia oficial correspondiente al DOF y no una cotización de ventanilla. Banxico señala que el tipo de cambio para pagos se toma de la publicación del día hábil bancario inmediato anterior.

En síntesis, el dólar vale 17.6425 pesos mexicanos como referencia aplicable para pagos este lunes 28 de septiembre de 2026. Antes de una conversión real, conviene contrastar ese dato con el precio de compra o venta ofrecido por el banco, casa de cambio o plataforma elegida.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses