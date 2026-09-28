Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este lunes 28 de septiembre en S/3,429, un avance de 0,2% frente al cierre anterior, en una jornada en la que la moneda estadounidense también gana terreno en los mercados internacionales. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subió 0,14% hasta los 101,17 puntos y se mantiene cerca de máximos de los últimos dos meses, mientras las expectativas apuntan a que las tasas de interés en Estados Unidos permanecerían elevadas por más tiempo.

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