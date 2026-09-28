El precio del dólar abrió este lunes 28 de septiembre en S/3,429, un avance de 0,2% frente al cierre anterior, en una jornada en la que la moneda estadounidense también gana terreno en los mercados internacionales. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subió 0,14% hasta los 101,17 puntos y se mantiene cerca de máximos de los últimos dos meses, mientras las expectativas apuntan a que las tasas de interés en Estados Unidos permanecerían elevadas por más tiempo.

“Esta semana será importante para las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, con la publicación de indicadores como las ofertas de empleo JOLTs, el Core PCE y las nóminas no agrícolas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. La atención de los mercados también se mantiene sobre los rendimientos de los bonos estadounidenses y la evolución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Precisamente, el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz impulsó al petróleo al inicio de la semana: el petróleo estadounidense avanzó 2,18% y el Brent 1,54%. El escenario fue distinto para los metales, con retrocesos de 1,59% en el cobre, 3,17% en el oro y 4,68% en la plata. En el caso del cobre, también pesan las dudas sobre la demanda de China y la proximidad de una semana de festivos en ese país.

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En Perú, la atención se trasladará esta semana al dato de inflación de septiembre. El mercado espera un incremento de 0,3% mensual, frente al 0,07% previo, mientras la tasa interanual pasaría de 4,44% a 4,7%. En el ámbito productivo, Sociedad Minera Cerro Verde prepara una inversión de aproximadamente US$110 millones para proteger infraestructura de agua potable y saneamiento en Arequipa ante los riesgos de la temporada de lluvias y el fenómeno de El Niño.

“Además de la inflación local, el mercado seguirá de cerca los principales indicadores de Estados Unidos, que darán nuevas señales sobre el escenario de tasas”, agregó Huayta. Entre los datos previstos para esta semana figuran el Core PCE, el PBI del segundo trimestre, el ISM manufacturero y las nóminas no agrícolas, para las que se proyectan 90.000 nuevos empleos en septiembre, frente a los 162.000 del registro previo.