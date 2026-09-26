Chavimochic, Majes-Siguas e Iruro avanzan mientras el Midagri acelera proyectos de irrigación. (Foto: Andina)
Chavimochic, Majes-Siguas e Iruro avanzan mientras el Midagri acelera proyectos de irrigación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que su sector está acelerando los procesos necesarios para la ejecución y puesta en marcha de los grandes proyectos de irrigación que tiene en cartera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.