El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que su sector está acelerando los procesos necesarios para la ejecución y puesta en marcha de los grandes proyectos de irrigación que tiene en cartera.

“Hay varios proyectos en cartera. Se están acelerando todos los procesos para que se ejecuten en el menor plazo posible” , declaró en Andina.

Entre los proyectos que destacó se encuentra Chavimochic, en La Libertad, que comprende tres componentes: la construcción de un sifón, la culminación de la presa Palo Redondo y la ejecución de un canal.

Vinelli señaló que este mes se firmará el contrato para el sifón, con lo que se iniciarán el diseño y la construcción. Asimismo, adelantó que en noviembre se suscribirá el contrato para culminar la presa Palo Redondo, cuya construcción presenta un avance pendiente de 35%.

El ministro indicó que la culminación de esta obra permitirá asegurar el abastecimiento de agua para los agricultores y para la población de la ciudad de Trujillo.

Respecto al canal de Chavimochic, explicó que el proceso se encuentra a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), debido a que se trata de una concesión que deberá pasar por un proceso de licitación.

Majes-Siguas

Sobre el proyecto de irrigación Majes-Siguas, Vinelli explicó que está compuesto por las etapas Majes I y Majes II.

“Majes II está en arbitraje en este momento y nosotros tenemos el encargo de hacer el mantenimiento de Majes I” , señaló.

El ministro adelantó que en diciembre se firmará el contrato para iniciar el expediente y el mantenimiento de Majes I. Según explicó, estas acciones permitirán garantizar el agua necesaria para la ejecución de Majes II.

“Entonces estamos avanzando en esos dos frentes” , indicó.

Iruro y Chonta

Vinelli también informó sobre los avances en la construcción del proyecto de irrigación Iruro, ubicado en Ayacucho. La obra permitirá asegurar el riego de más de 10.200 hectáreas de cultivos.

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Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se lanzará el proyecto hídrico Chonta, en Cajamarca. La obra contempla una represa que, según explicó, permitirá atender las necesidades de agua para consumo doméstico y para las actividades agrícolas de la población.

El titular del Midagri también mencionó otros proyectos que forman parte de la cartera de su sector, entre ellos el Proyecto de Irrigación Olmos, en Lambayeque; el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, en Piura; y el Proyecto de Irrigación de Ascope, en La Libertad.