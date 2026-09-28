El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se ubica en $3.306,86 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta cotización mantiene vigencia desde el sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre, debido al fin de semana.dolar.

La TRM es una referencia clave para pagos, obligaciones financieras, importaciones, operaciones de comercio exterior y cálculos contractuales en dólares. Sin embargo, el valor que recibe una persona al cambiar efectivo o el que paga al comprar divisas puede variar por comisiones, costos operativos, ciudad, monto negociado y margen aplicado por cada banco o casa de cambio.

TRM del dólar hoy, lunes 28 de septiembre, en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que refleja el valor promedio del dólar frente al peso colombiano en las transacciones cambiarias interbancarias. La Superintendencia Financiera es la entidad encargada de certificarla diariamente, mientras que el Banco de la República dispone de herramientas para consultar su comportamiento histórico.

Para este lunes, la TRM quedó por debajo del nivel observado el viernes 25 de septiembre, cuando la tasa de referencia era de $3.329,61. Es decir, el dólar bajó $22,75, equivalente a una variación aproximada de -0,68% frente a esa jornada.dolar.

Dato cambiario Valor para el 28 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.306,86 COP por USD 1 Vigencia de la TRM Del 26 al 28 de septiembre de 2026 Variación frente al 25 de septiembre -$22,75 COP Variación porcentual -0,68% USD 10 en pesos colombianos $33.068,60 COP USD 50 en pesos colombianos $165.343 COP USD 100 en pesos colombianos $330.686 COP USD 500 en pesos colombianos $1.653.430 COP USD 1.000 en pesos colombianos $3.306.860 COP Compra promedio en casas de cambio $3.173 COP Venta promedio en casas de cambio $3.294 COP

Fuente: TRM certificada por la Superintendencia Financiera y promedios de casas de cambio reportados para el mercado colombiano. dolar.

Precio de compra y venta del dólar

El valor de compra y venta del dólar en casas de cambio no necesariamente coincide con la TRM. Este diferencial se conoce como spread cambiario: es el margen entre el precio que el establecimiento paga al recibir dólares y el que cobra al venderlos.

Para la jornada, el precio promedio reportado en el mercado físico es de $3.173 por dólar para compra y de $3.294 para venta. En otras palabras, quien entrega dólares en una casa de cambio recibiría cerca de $3.173 por unidad, mientras que quien necesita adquirir dólares pagaría alrededor de $3.294 por cada uno.

La diferencia entre ambos precios es de aproximadamente $121 por dólar. Este margen permite cubrir costos operativos, logística, seguridad y la exposición de los establecimientos a los cambios de la divisa. Además, los valores pueden cambiar entre Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades, así como según la denominación y el estado de los billetes.

Antes de cambiar dinero, conviene solicitar la cotización final en más de una entidad y confirmar si el establecimiento cobra comisiones adicionales. Para montos elevados, también es recomendable verificar requisitos de identificación, topes operativos y la documentación exigida por las normas de prevención de lavado de activos.

¿Por qué cambia el dólar en Colombia?

El precio del dólar frente al peso colombiano responde a variables locales e internacionales. Entre las más relevantes están el comportamiento global del dólar, las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la política monetaria del Banco de la República, los precios del petróleo, la percepción de riesgo sobre mercados emergentes y los flujos de inversión extranjera.

También influyen factores internos como las cifras de inflación, actividad económica, balanza comercial, recaudo fiscal y expectativas sobre las finanzas públicas. Una caída de la TRM, como la registrada frente al 25 de septiembre, implica que el peso colombiano se fortalece frente al dólar en esa comparación puntual; no obstante, no garantiza que la tendencia se mantenga en las siguientes jornadas.dolar.

Para operaciones personales o empresariales, la recomendación es usar la TRM como referencia oficial, pero confirmar siempre la tasa efectiva de compra o venta directamente con el banco, la plataforma de pagos, la remesadora o la casa de cambio elegida.