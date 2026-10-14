El precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 14 de octubre de 2026, tiene una TRM de $3.194,44 por dólar estadounidense . Según a la Superintendencia Financiera como fuente, la cotización de la divisa se mantuvo inalterada, en un rango base proyectado entre los $3.150 y los $3.260, equivalente a un descenso del 0.62% con respecto al viernes 9 (fecha desde la que se mantiene hasta la actualidad). En comparación con el mismo día del año anterior, la TRM registró una baja del 18.37% (unos $718,8 pesos menos).

En casas de cambio, el mismo medio reporta una cotización de compra de $3.183 y una de venta de $3.287 por dólar. Estos precios son referencias informativas: no representan una tarifa garantizada para todos los establecimientos ni deben confundirse con la tasa oficial del día.

Actualización: lunes 12 de octubre de 2026, 6:00 a. m., hora de Colombia. Las cifras corresponden a los indicadores disponibles al momento de la consulta, no a una cotización bancaria personalizada.

¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia?

La referencia USD/COP indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Para este miércoles, la TRM publicada es de $3.194,44. Sin embargo, el precio que recibe o paga una persona depende de la cotización ofrecida para su operación, porque la TRM no es una tasa obligatoria para todas las transacciones.

Indicador Valor en pesos colombianos Utilidad para el usuario TRM del 14 de octubre de 2026 $3.194,44 por USD Referencia del dólar para la fecha Variación publicada −$20,13 / −0,62% Cambio frente al registro anterior Compra en casas de cambio $3.265 por USD Referencia si entregas dólares y recibes pesos Venta en casas de cambio $3.380 por USD Referencia si entregas pesos y compras dólares Diferencia entre compra y venta $1.15 por USD Separación entre ambas cotizaciones

¿Qué es la TRM y quién calcula el tipo de cambio oficial?

La tasa representativa del mercado expresa el valor de un dólar estadounidense en pesos colombianos. El Banco de la República explica que se calcula a partir de operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros, con cumplimiento el mismo día de la negociación.

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente esta tasa utilizando las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Por ello, la TRM vigente no debe interpretarse como un precio que cambia minuto a minuto junto con cada negociación del mercado.

También es importante distinguir una referencia oficial de una oferta comercial. Colombia tiene un régimen de tasa de cambio flotante: el precio de la divisa responde a la oferta y la demanda. La TRM sirve como referencia, pero no impone una cotización única para comprar dólares, venderlos o realizar otras transacciones.

Dólar en Colombia: diferencia entre compra y venta

Las expresiones “compra” y “venta” se leen desde la perspectiva del establecimiento. Si una casa de cambio compra dólares, el cliente entrega la divisa y recibe pesos. Si vende dólares, el cliente entrega pesos y recibe moneda estadounidense.

Con las referencias publicadas para hoy, las operaciones quedarían así, antes de cualquier cargo adicional:

Vender US$100: recibirías $318.800 utilizando la tasa de compra de $3.188.

Comprar US$100: pagarías $328.600 utilizando la tasa de venta de $3.286.

Diferencia entre ambos valores: $9.800 para una operación de US$100.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos y pesos a dólares?

Para convertir dólares a pesos, multiplica el monto en USD por la tasa aplicable. Para convertir pesos a dólares, divide el monto en COP entre esa tasa. Utilizando la TRM publicada de $3.218,75, estas son equivalencias de referencia:

US$100 equivalen a $321.875.

US$500 equivalen a $1.609.375.

US$1.000 equivalen a $3.218.750.

Si deseas comprar dólares con pesos, utiliza la tasa de venta del proveedor; si vas a vender dólares, utiliza su tasa de compra. Para una conversión informativa, la TRM permite establecer una referencia comparable, pero no sustituye la cotización concreta de una transacción.

En operaciones bancarias, solicita una cotización para el monto y servicio específicos. Conserva el comprobante con la tasa aplicada y los cargos informados: así podrás distinguir el valor de referencia del costo efectivo de tu cambio.