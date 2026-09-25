El Banco Central de Reserva del Perú emite periódicamente monedas de S/1 de curso legal, así como ediciones conmemorativas y piezas de colección, algunas elaboradas en plata, que destacan por sus diseños y motivos representativos del país. A pesar de que algunas de estas divisas cumplen la función como medio de pago, también se convierten en piezas que forman parte de la historia, cultura y patrimonio de la nación. Por ello, en esta oportunidad, con motivo del aniversario de una institución del Gobierno, el BCRP puso en circulación una moneda de plata con características particulares que ha llamado la atención de los aficionados a la numismática en el país. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES LA NUEVA MONEDA DE PLATA QUE PUSO EN CIRCULACIÓN EL BCRP?

A través de la Circular n.° 0023-2026-BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda de plata de S/1 con el objetivo de conmemorar el bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). De acuerdo con el BCRP, las personas interesadas en adquirir una de estas piezas de colección, cuya emisión máxima será de 5 000 unidades, podrán hacerlo a través de su página web (LINK), a un precio de S/159 hasta el momento.

Entre las características de la moneda destacan la frase “200 años de justicia y derechos humanos” y el periodo 1826-2026, acompañados de una vista frontal del edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el reverso figuran el Escudo de Armas, el nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y la denominación de un sol. A continuación, te presentamos los detalles de la nueva pieza de colección del BCRP:

Denominación: S/1

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

¿QUÉ MONEDA ES CONSIDERADA LA MÁS ANTIGUA DE SUDAMÉRICA?

La moneda más antigua de Sudamérica y la más estable es la Guaraní, ya que tendrá 81 años de vigencia en Paraguay. Y es que, con la finalidad de lograr la estabilidad, fortalecimiento, independencia y soberanía monetaria del país, el gobierno militar de Higinio Morínigo determinó el 5 de octubre de 1943 una nueva unidad monetaria para reemplazar al peso paraguayo.

Además, en 1943, el peso argentino era utilizado por los paraguayos, por lo que se decidió que el Banco Central del Paraguay tenga el control completo de las operaciones de cambio de divisas, convirtiéndose en indispensable el uso de la moneda nacional para cualquier operación. En 1944, se emitió siete billetes con denominaciones de 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 Guaraníes. En 1963, se estableció el de 5000 y 10000. Mientras que en 1990, entró en circulación los billetes de 50000 y 1998 los primeros billetes de 100000 guaraníes.