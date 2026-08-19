El dólar cerró la sesión en S/ 3.3550, registrando una caída de (-0.30%) frente al cierre previo de S/ 3.3650. El sol se apreció en una jornada marcada por la intervención del BCRP, la publicación de las minutas de la Reserva Federal y el repunte del oro.

“Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal ratificaron que la directiva evalúa frenar las alzas de tasas ante la moderación en el consumo y la inflación en Estados Unidos, reduciendo la probabilidad de ajustes en septiembre y debilitando al índice DXY hacia los 99.40 puntos”, señaló Jesús Agreda, Trader FX Jr. de Kambista.

En los mercados internacionales, Agreda indicó que el WTI cerró en US$ 84.97 (+0.64%) y el Brent en US$ 93.72 (+0.70%), mientras el oro avanzó *(+3.3%) hasta superar los US$ 4,478 por onza. El cobre, por su parte, se mantuvo relativamente estable en torno a US$ 6.57 por libra (+0.45%).

En el plano local, el BCRP realizó subastas mediante swaps cambiarios compra y certificados de depósito, en medio de la semana de vencimientos de obligaciones tributarias de julio. Para la jornada también se registraron vencimientos de depósitos del BCRP por S/ 12,699.9 millones, mientras el mercado permanece atento a la publicación de mañana del dato de Cuenta Corriente del Perú.

Durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta vino principalmente de no residentes y del BCRP, que intervino mediante Swaps Cambiario Compra por S/ 300 millones, a una tasa promedio de 2.84%. El tipo de cambio operó en el rango de 3.3540 a 3.3590, con un volumen negociado de 371 millones de dólares a un precio promedio de 3.3568.

El dólar estadounidense retrocedió frente a las principales monedas, presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras el anuncio de mayores recompras de deuda por parte del Tesoro. Además, las expectativas de una postura menos agresiva de la Fed y el mayor apetito por riesgo contribuyeron a debilitar al dólar. El índice DXY cayó 0,72% hasta 98,93, su nivel más bajo desde mayo, según Allisson Pérez - Trader de Divisas en Renta4 SAB