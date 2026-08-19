Dólar cierra hoy en S/ 3.35. Foto: El Comercio
Dólar cierra hoy en S/ 3.35. Foto: El Comercio
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El dólar cerró la sesión en S/ 3.3550, registrando una caída de (-0.30%) frente al cierre previo de S/ 3.3650. El sol se apreció en una jornada marcada por la intervención del BCRP, la publicación de las minutas de la Reserva Federal y el repunte del oro.

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