El precio del dólar abrió la sesión en S/3,3690, con una caída de 0,148% frente al cierre previo de S/3,3720, mientras el sol inició la jornada con una ligera apreciación. Los inversionistas centran su atención en la Reserva Federal (Fed), que podría elevar las tasas por primera vez desde 2023, en una jornada en la que el retroceso del petróleo ofrece cierto alivio a los mercados.

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“La decisión de tasas de la Fed se conocerá a las 13:00 horas y la conferencia será a las 13:30, hora de Lima. La reacción del dólar dependerá principalmente del mensaje sobre la trayectoria futura de las tasas y no únicamente de la decisión puntual”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En tanto, las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 1.2% mensual en agosto, por encima del 0.8% esperado, dando soporte al Índice del Dólar Estadounidense (DXY).

En el mercado local, la oferta de dólares continúa favoreciendo al sol, en medio del inicio de la semana estacional de impuestos corporativos correspondientes al mes previo.

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A ello se suma el desempeño del cobre, que avanzó 0,76%, y del oro, con un incremento de 1,18%, factores que aumentan la oferta corporativa de dólares en la mesa local. Las monedas latinoamericanas, por su parte, operan con señales mixtas, mientras el Emerging Index avanza 0,87%.

“Hoy vencen S/700 millones en Swaps Cambiarios de Compra del BCR, otorgándole al ente emisor margen operativo para amortiguar presiones a la baja en el tipo de cambio y gestionar la liquidez frente a la volatilidad de la jornada”, agregó Huayta. El mercado estará especialmente atento al comunicado del FOMC y a sus nuevas proyecciones económicas.