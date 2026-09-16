El dólar abre la jornada con una caída de 0,148%. Foto: GEC.
El dólar abre la jornada con una caída de 0,148%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la sesión en S/3,3690, con una caída de 0,148% frente al cierre previo de S/3,3720, mientras el sol inició la jornada con una ligera apreciación. Los inversionistas centran su atención en la Reserva Federal (Fed), que podría elevar las tasas por primera vez desde 2023, en una jornada en la que el retroceso del petróleo ofrece cierto alivio a los mercados.

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