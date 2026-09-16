Horóscopo de hoy, miércoles 16 de setiembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, miércoles 16 de setiembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 16 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará desafíos, tomará iniciativas y su trabajo será bien evaluado. Amor: comprobará que alguien disfruta de sus pequeñas atenciones; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le reprocharán obstinación al actuar pero les mostrará sus resultados. Amor: dará fin a las discusiones, recuperará la armonía y compartirá una dulce calidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para interesarse en más de un objetivo sorprenderá al entorno. Amor: no necesitará una excusa para generar un encuentro que promete romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: todo mejorará si evita postergar decisiones y se anima a avanzar con audacia. Amor: resolverá un conflicto con mucho afecto y los roces en la relación se disiparán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su experiencia le dará la clave para detectar negocios o proyectos con potencial. Amor: evitará discutir cuando las emociones interfieran en la pareja; mejor con calma.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su trabajo responsable con los recursos hará que le confíen nuevos asuntos. Amor: la relación pasará por un momento difícil, pero con carácter saldrá adelante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: captará la atención del entorno influyente y recibirá elogios entusiastas. Amor: su fuerte encanto no será pasado por alto y su presencia estará irresistible.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar búsquedas laborales o negocios con éxito. Amor: con cierta persona, será buena idea sugerir antes que actuar; posible romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: demasiados riesgos podrían malograr un negocio o proyecto. Amor: la arrogancia se convertirá en el motivo de mayor fastidio en la pareja; obsérvelo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los trabajos tomarán la senda que conduce al éxito. Amor: las dudas que causan inseguridad serán resueltas y un cálido encuentro traerá armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una traba impuesta será un obstáculo para alcanzar metas ambiciosas. Amor: necesitará estar alerta, una relación del pasado aparecerá con llamativos cambios.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una iniciativa audaz le permitirá alcanzar las metas con gran éxito. Amor: surgirán situaciones en la pareja en las que su alma sensible podría ser dañada.

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