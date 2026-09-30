Una investigación publicada este año analizó los precios de distintos bienes y servicios para determinar dónde resulta más caro mantener un hogar dentro de Latinoamérica. Los resultados ubicaron a una nación de la región en el primer puesto, con valores que en determinadas categorías incluso pueden situarse por encima de los registrados en algunos países europeos. A continuación, conoce cuál es el territorio identificado por el estudio y qué factores explican que sus habitantes enfrenten gastos superiores a los de otras economías latinoamericanas.

¿Cuál es el país con el costo de vida más alto en Latinoamérica?

Tal como comparten en El Clarín, en febrero de este año el Banco Central del Uruguay encargó al Centro de Estudios para el Desarrollo realizar una comparación entre 600 productos que se venden en su país y sus contrapartes en otras 43 naciones entre las que no solo se incluyen lugares de Latinoamérica. Esta investigación determinó que, efectivamente, en Uruguay muchos precios superan a los de los demás países de la región.

En ese sentido, el estudio también encontró que Uruguay es el país con el costo de vida más alto en la región. Sin embargo, por el contrario, también es la nación latinoamericana con el mayor ingreso per cápita, equivalente a unos $2,500 mensuales. Cabe mencionar que esta cifra se obtiene al dividir el ingreso total de un hogar entre sus integrantes.

Así pues, si bien el alto costo de vida puede generar que muchos ciudadanos enfrenten dificultades a la hora de vivir sin deudas, el mercado laboral se adapta constantemente a las necesidades de las personas. La situación puede llegar a ser distinta para quienes visitan Uruguay o para quienes tienen pensado mudarse a este país, con precios de ropa y comida más altos que en España y Alemania, según Expatistan.

En Montevideo los precios de las viviendas y de otros productos básicos pueden llegar a ser más altos que en ciudades europeas.

¿Por qué Uruguay tiene un costo de vida tan alto?

Uno de los principales factores que contribuyen a que Uruguay tenga un costo de vida tan alto es la estabilidad política y económica que atrae a inversionistas extranjeros. Por otro lado, la oferta limitada y demanda constante de viviendas hace que su valor sea bastante alto, sobre todo, en la capital, Montevideo. Los precios de alquileres en las zonas más céntricas de la ciudad pueden llegar a compararse a los de varias ciudades europeas.

De la misma manera, otro rubro en el que Uruguay tiene precios bastante altos es en la comida. Las políticas de importación e impuestos en este país hacen que los insumos sean más caros de lo normal. Es así que en un restaurante de Montevideo las cifras de los platos que se sirven pueden llegar a ser muy altas, especialmente, cuando se trata de comidas internacionales.