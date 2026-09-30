Por Redacción EC

Una investigación publicada este año analizó los precios de distintos bienes y servicios para determinar dónde resulta más caro mantener un hogar dentro de Latinoamérica. Los resultados ubicaron a una nación de la región en el primer puesto, con valores que en determinadas categorías incluso pueden situarse por encima de los registrados en algunos países europeos. A continuación, conoce cuál es el territorio identificado por el estudio y qué factores explican que sus habitantes enfrenten gastos superiores a los de otras economías latinoamericanas.