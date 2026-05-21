Horóscopo de HOY, jueves 21 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: impulsará un proyecto que asombrará por los rápidos resultados positivos. Amor: tendrá un encuentro con una bella persona e iniciará un romance inolvidable.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán situaciones confusas y las resolverá pero produciendo cambios de raíz. Amor: dará fuerte impulso a su encanto, alguien se acercará y vivirá un romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: detectará fallas que parecen pequeñas pero podrían causar cierto daño. Amor: experimentará una fuerte atracción por alguien que recién conoce y se enamora.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para tomar riesgos y animarse a los cambios postergados. Amor: la rutina será vencida tomando iniciativas audaces para un nuevo comienzo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para plantear estrategias que inicien un ciclo excelente. Amor: un natural interés por alguien agradable podría ser opacado por un mal comentario.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: verá las señales que indican que su economía comienza a consolidarse. Amor: se despertará una fuerte afinidad en una relación y la calidez creará el romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un producto o servicio que ya no interesa, se convertirá en su desafío. Amor: en la pareja surgirá el pedido de una definición sobre algo que le parece desubicado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se manejará con gran energía e iniciará el negocio más exitoso. Amor: vivirá momentos casi nunca experimentados y serán con la persona más deseada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto dará una buena impresión ante gente importante. Amor: algo que cree firme en la pareja podría desmoronarse si insiste con un tema.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el camino al éxito sufre de trabas pero las desmontará una a una. Amor: cierta persona despertará su fibra íntima y se animará a inspirar un romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la solución más esperada llegará y un proyecto comenzará a funcionar. Amor: actitudes de terceros provocarán confusión y surgirán duras respuestas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: generará cambios de rumbo y se ganará la confianza de gente influyente. Amor: recibirá las pequeñas atenciones que le gustan y la calidez hará brillar a la pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARIÑOSA EN SUS RELACIONES PERO LE CUESTA EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS.