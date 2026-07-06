Uno de cada dos industriales resulta seriamente afectado por la problemática del comercio ilícito | Foto: Referencial / Sunat
Uno de cada dos industriales resulta seriamente afectado por la problemática del comercio ilícito | Foto: Referencial / Sunat
Por Redacción EC

El comercio ilícito ya golpea a la mitad del sector industrial formal en el Perú. Así lo revela una reciente encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que encontró que uno de cada dos industriales resulta seriamente afectado por esta problemática.