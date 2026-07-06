El comercio ilícito ya golpea a la mitad del sector industrial formal en el Perú. Así lo revela una reciente encuesta de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que encontró que uno de cada dos industriales resulta seriamente afectado por esta problemática.

De acuerdo con la SNI, el estudio se realizó porque las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del problema. “La información pública disponible sobre el comercio ilícito en el Perú y otros países solo refleja una parte del problema, ya que se basa principalmente en las incautaciones y no permite dimensionar la verdadera magnitud”, explicó Silvia Hooker Ortega, gerente de Asuntos Internacionales y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI.

Los resultados fueron presentados durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, que se realizó en Buenos Aires el 30 de junio y el 1 de julio, y reunió a representantes empresariales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay para analizar el impacto del comercio ilícito y fortalecer la cooperación regional frente a este flagelo.

Hooker explicó que, ante esa limitación de la información oficial, el gremio decidió encuestar directamente a empresas industriales formales para medir el impacto real del comercio ilícito en el sector.

“Aprendimos de nuestros pares chilenos la importancia de contar con un observatorio que genere evidencia y contribuya a visibilizar esta problemática en la agenda pública. En ese contexto, creamos el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), que tiene como misión difundir información y generar conciencia entre los medios de comunicación, la academia, las autoridades y la ciudadanía sobre el impacto de este flagelo”, agregó Hooker en el panel “Conversatorio de Cámaras Sudamericanas”.

SNI al frente de la agenda regional

En el mismo encuentro, la SNI suscribió la declaración conjunta del V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, como parte de su compromiso con la lucha frontal contra el comercio ilícito en sus diversas modalidades.

Además, asumió la presidencia pro tempore del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, cargo que ejercerá su presidente, Felipe James Callao, hasta enero de 2027. Como parte de este encargo, Lima será sede del VI encuentro regional.

El Consejo reúne a los principales gremios empresariales de seis países: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), organizadora del encuentro; la SNI; la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil; la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile; y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. En esta quinta edición se oficializó la incorporación de los gremios de Brasil y Uruguay, ampliando la representación regional de la iniciativa.

Durante la primera jornada del evento, los representantes empresariales expusieron la situación del comercio ilícito en sus respectivos países y las principales acciones que impulsan para combatirlo.

En representación de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI participó Ricardo Gutiérrez Rojas.

Como principal acuerdo del encuentro, los seis gremios suscribieron una declaración conjunta en la que exhortan a las autoridades de sus países a fortalecer las acciones de prevención, fiscalización y cooperación para enfrentar las distintas modalidades de comercio ilícito.

Creado hace tres años, el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito busca fortalecer la coordinación entre los gremios de la región frente a un problema que afecta la competitividad, la economía formal y el desarrollo de los países sudamericanos. La SNI forma parte de esta iniciativa desde su fundación.

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