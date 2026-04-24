El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró por unanimidad “inviable” la realización de las elecciones complementarias en marco de los comicios generales realizados el domingo 12 de abril.

En un comunicado el JNE informó a la ciudadanía que tras la jornada electoral recibió solicitudes de distintos sectores políticos orientados a la convocatoria de elecciones complementarias antes de la segunda vuelta presidencial, respecto de determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa a la ciudadanía que, luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026 y ante las incidencias registradas en el despliegue de material electoral y la organización del proceso electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales motivaron la adopción de medidas extraordinarias —como la ampliación del horario de votación el 12 de abril y su extensión hasta el 13 de abril en las mesas no instaladas—, ha recibido solicitudes de diversos sectores políticos orientadas a la convocatoria de “elecciones complementarias” antes de la segunda vuelta presidencial, respecto de determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana", reza el documento.

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes. Es presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Maisch Molina, Gunther Gonzales Barrón, Rubén Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli.

El jueves, El Comercio detalló que los miembros del pleno —con el juez supremo Roberto Burneo a la cabeza— se reunieron y en esa sesión reservada se abordó la viabilidad de ir hacia unas elecciones complementarias tras los cuestionamientos a la organización de los comicios del pasado 12 de abril.

Según adelantamos además, esa sesión comenzó antes del mediodía, en la sede del Jr. Nazca, en Jesús María (Lima). Fue una reunión “ampliada”, pues a las 11:33 a.m. arribó —tras haber sido convocado— Bernardo Pachas, el nuevo jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de la renuncia, en la víspera, de Piero Corvetto.